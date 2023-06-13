Ölüme sebebiyete 24 ay taksitli ceza

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Emine Deniz (63) için 22 Eylül 2021'de ambulans istendi. Düştüğü belirtilen Deniz, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınıp, ilk ifadesinde yürürken düştüğünü belirten Deniz'in, vücudunda çok fazla kırık olduğu tespit edilince ailesine bilgi verildi. Kızları da anneleri ile konuşunca; Emine Deniz, komşusunun oğlu M.K.C.'nin (17) otomobil ile kendisine çarpıp, duvara sıkıştırdığını ve annesi S.C.'nin de tehdit ettiğini söyledi.Tehdit edildiği için olaydan bahsetmediğini anlatan Deniz, 32 saat sonra hayatını kaybetti. Şikayet sonrası M.K.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Poliste suçunu itiraf edip, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan M.K.C. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırladı. İddianame, İzmir Çocuk Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkemede savunma yapan M.K.C., müzik dinlemek isterken yanlışlıkla el freninin düğmesine bastığını araba kullanmayı bilmediği için de müdahale edemediğini söyledi. Davanın geçen ay görülen son duruşmasında, karar çıktı. M.K.C., 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. o tarihte 18 yaşında küçük olması nedeniyle ceza, 2 yıl 8 ay hapse çevrildi. 16 bin 200 TL adli paraya çevrilen para cezasının 24 eşit taksitle ödemesine hükmedildi. Emine Deniz'in aile avukatı ise karara itiraz edeceklerini söyledi.