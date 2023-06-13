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Haberler İzmir Yapı güçlendirmeye ‘İzmir’ formülü!

Yapı güçlendirmeye ‘İzmir’ formülü!

13.6.2023

Gazete

Yapı güçlendirmeye ‘İzmir’ formülü!
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Uğur Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki ile birlikte yürüttükleri çalışma kapsamında "püskürtme yöntemi" olarak tarif edilen yöntemle binaların depreme dayanıklılığının arttırılmasını sağladı. Proje ayrıca 18. Uluslararası Cam Lif Takviyeli Beton Konferansı'nda "En İyi Proje" ve "En İnovatif Uygulama" ödüllerinin sahibi olduğunu açıkladı. "Mevcut Standartlara Uymayan Betonarme Kolonların Cam Lif Takviyeli Püskürtme Harç ile Güçlendirilmesi" başlıklı çalışma, 18. Uluslararası Cam Lif Takviyeli Beton Konferansında "Uluslararası Cam Lif Takviyeli Beton Federasyonu (GRCA) - "En İyi Proje" ve "En İnovatif Uygulama" ödülü aldı.
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