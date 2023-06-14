Ayaz bebek mutlu döndü

Doğduğu günden buyana SMA TİP 2 hastalığı ile boğuşan 4 yaşındaki Mehmet Ayaz Sındıraç'ın hikayesi tıpkı masallardaki gibi mutlu sonla bitti. Ailesi ile birlikte 65 gün boyunca Dubai 'Al Jalila Childrens' Hastanesi'nde 'Zolgensma' gen tedavisi gören Ayaz bebek sonunda savaşı kazandı. Başarılı tedavi sonrası yüzü gülen Sındıraç Ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kısa bir süre önce SMA'lı çocuklara İstanbul'da gen tedavisinin uygulanacağı ve ilaçlarının üretileceği özel bir merkezin kurulacağı müjdesini ise sevinçle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür eden aile, "SMA'lı çocukların ailelerine verilen en güzel müjde bu. SMA'lı çocuklarımız ölmesin, yaşasın" dediler.

Ayaz'ın sağlık durumunun günden güne iyiye gittiğini söyleyen anne Zeynep Sındıraç, "Tedavi öncesi ve sonrasını kıyasladığımızda mucizeyi yaşıyoruz" diye konuştu.

ÇİLELİ GÜNLER GERİDE KALDI

'Zolgensma' adlı ilaca ulaşabilmek için üç yıl süren kampanyada yaklaşık 36 milyon TL civarında para toplandığını hatırlatan aile, "Çektiğimiz çileli günler çok şükür geride kaldı. Gen tedavisinin Türkiye'de uygulanacak ve söz konusu ilacın da yine Türkiye'de üretilecek olması SMA'lı çocuklara ikinci bir hayat hediye etmek anlamına geliyor" şeklinde konuştular.

GEN TEDAVİSİ İŞE YARIYOR

Yurt dışındaki tedavi süreci hakkında da bilgi veren Sındıraç Ailesi "Gen tedavisi öncesi uzun süre kan tahlilleri yapıldı. Milyon dolarlık ilaç Ayaz'ın vücudu hazır olduğunda damar yoluyla yaklaşık 1 buçuk saatte verildi. Asıl önemli olan tedavi sonrası periyodik kontroller. Her hafta yaptıracağımız kan tahlillerinin sonuçlarını Dubai'deki doktoruna mail yoluyla göndereceğiz. Fizik tedavisi sürecek. Ayaz, yürümenin nasıl bir duygu olduğunu bilmeği için ayakta durmakta ve adım atmakta büyük korkular yaşıyor. SMA'lı aileler, bize, 'ilaç işe yarıyor mu?' diye soruyorlar. Tedavi öncesi ve sonrasını kıyasladığımızda söz konusu ilaç adeta mucizeler yaratıyor" ifadelerini kullandılar.