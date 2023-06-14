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Haberler İzmir “İzmir’in çehresi yeni projelerle değişecek”

İzmir’in çehresi yeni projelerle değişecek”

14.6.2023

Gazete

“İzmir’in çehresi yeni projelerle değişecek”
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa'da temaslarda bulundu. Çankırı, Aliağa Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret ederek ilçenin kültür ve turistik destinasyonlarında markalaşmasını sağlayacak yatırımlara ilişkin bilgi aldı. Aliağa-Midilli arası vapur seferleriyle aylık 6 milyon TL gelir elde etmek istediklerini belirten Çankırı, İzmir'in çehresini değiştirecek projelerle kan tazeleyeceğini söyledi. İnsan odaklı her hizmetin yanında olduklarını belirten Çankırı, "Başlarını kuma gömenler İzmirlinin çilesini görmemektedir" dedi.
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