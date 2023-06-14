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Haberler İzmir İzmirliler isyanda

İzmirliler isyanda

14.6.2023

Gazete

İzmirliler isyanda

İZMİR'İN çoğu ilçesinde yaşanan sivrisinek sorunu sosyal medya hesaplarında İzmirliler tarafından tepkilere neden oldu. İlaçlama faaliyetlerinin artırılması taleplerinde bulunan İzmirliler, sorunun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni gösterdi. Buca Belediyesi'nin meclis oturumunda da gündem olan sivrisinek sorunu tüm ilçelerin ortak sorunu haline geldi.

Buca Belediye Meclisi'nde konuşan AK Parti Buca Meclis üyesi İsa Nezir "Buca'da özellikle çocuklar, kadınlar ve aileler ilaçlama konusunda çok rahatsız. Haşere ve sinek ileri boyutta... Bu sorun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olsa da Buca'yla ilgili sorunlarla Buca Büyükşehir Belediyesi ilgilenmeli. Bu rahatsızlığı muhtarlar, vatandaşlar nezdinde dile getiriyor" açıklamasında bulundu.

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