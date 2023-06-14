Karaburun’da “hayalet ağ” temizliği

KARABURUN'DA bir grup dalgıç, kaybolan veya terk edilen av araçlarının sualtı canlılarına verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 12 yıldan bu yana çalışma yürütüyor. Dalış yapılan noktalarda tespit edilen hayalet ağları temizlemek üzere programlı dalışlar yapan dalış eğitmeni Hamdullah Aras ve ekibinin son adresi de Karaburun açıklarındaki 9 Eylül Vapuru batığı oldu. Balıkçı teknelerinden atılan ancak batığa ve çevresindeki kayalıklara takılarak koptuğu tespit edilen ağları 30 metre derinliğe inerek temizleyen dalgıçlar, karaya çektikleri hayalet ağları bertaraf tesislerine gönderdi. Aras, "Biz bu ağları ne kadar temizlersek temizleyelim her sene aynı olayı yaşıyoruz. Bu ağları temizlemediğimiz sürece avcılığa devam edecek ve denizdeki canlılara zarar verecek" dedi.

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