Son dakika! İzmir’de deprem oldu

İzmir'de saat 08.53'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.







Kandilli Rasathanesi de depremin ardından açıklama yaptı. Sosyal medyadan verileri paylaşan Kandilli Buca'da yaşanan depremin büyüklüğünü 3.7 olarak paylaşırken derinliği 10.9 km olarak duyurdu.

SÖZBİLİR'DEN BUCA YORUMU

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buca ilçesindeki 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Depremin dış merkezi Buca merkez ile Kısıkköy arasındaki bölgede yer alıyor. Bu bölge jeolojik olarak Tuzla Fayı ile Dağkızılca Fayı arasındaki alana karşılık geliyor. Bu iki fayın birbiriyle bağlantılı olduğu bir bölge. 30 Ekim 2020 depreminden beri bu bölgede belirli aralıklarla deprem oluyor. En son 4 Kasım 2022'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Buna göre 4.9 depreminin artçısı olabilir. Bu büyüklükte depremler doğal olarak oluşmaya devam edecektir. Panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

DEPREMİN DETAYLARI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor: