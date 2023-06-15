Başkan Erdoğan’dan İran’a Zengezur mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Erdoğan, ziyaretlerinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ikili ve heyetler arası olmak üzere verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

"ÇEKİM MERKEZİ KKTC"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki ülke arasındaki güçlü bağların altını tekrar çizmiş olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili gündemimizde yer alan konuları ve Kıbrıs meselesine dair son durumu değerlendirdik. Maruz kaldıkları onca haksız, hukuksuz ambargoya rağmen, Kıbrıs Türkü kardeşlerimize devlet hizmetlerinin rahatlıkla sunulabilmesi noktasında yürüttüğümüz ortak çalışmaları ele aldık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezi haline getirilmesi yönünde attığımız ve atacağımız adımları mütalaa ettik" açıklamasını yaptı.

"AZERİLER SEFERBER OLDU"

Lefkoşa'nın ardından Bakü'ye geçtiğini belirten Erdoğan, "İlham kardeşimin ve Azerbaycan halkının 6 Şubat depremleri sonrasında milletimizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Tıpkı kendi insanımız gibi Azerbaycanlı kardeşlerimiz de depremzedelerimiz için seferber oldu, harekete geçti. Seçim sürecinde de Azerbaycan halkının manevi desteğine bizzat şahitlik ettik. 28 Mayıs gecesi Ankara ve İstanbul nasılsa, Bakü'de de aynı coşku, aynı heyecan, aynı mutluluk vardı. Seçim zaferimize en az bizim ve milletimiz kadar Azerbaycanlı kardeşlerimiz de sevindi. Ziyaretimizle hem kendilerine manevi destek ve duaları için teşekkür ettik hem de gündemimizde bulunan konuları ayrıntılı şekilde ele aldık" dedi.

"BARIŞ KAPISI ARALANDI"

Ermenistan'la yürütülen normalleşme süreçlerinde kaydedilen mesafeleri de değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Çekilen onca acıdan sonra bölgemizde barışın kapısının aralandığını görüyoruz. Bu fırsatın kaçırılmaması için ilgili tüm tarafların sorumlulukla hareket etmelerini bekliyoruz" dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın göreve başlama törenine katılmasını önemli bir adım olarak değerlendiren Başkan Erdoğan, "Yani bu noktada Paşinyan birçok engelleri aşarak, ülkesindeki muhalif anlayışları da aşarak bizim bu davetimize icabet etti. Başbakan Paşinyan'ın Karabağ dahil Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyabileceklerine ilişkin ifadeleri önemliydi. Tabii bunu tanımaları önemli bir gelişme. Ama az önce ifade ettiğiniz gibi Ermenistan'da da Paşinyan'a karşı takınılan tavır, bu da çok çok önemli. Şu ana kadar Paşinyan bu konuda geri adım atmadı" dedi.

"SORUN ERMENİSTAN DEĞİL"

Zengezur Koridoru'nun Ermenistan'la ilgili bir sorun olmadığını söyleyen Erdoğan, "Zengezur Koridoru, İran'la ilgili bir sorun. Yani halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan iki ülke. Burada İran'ın böyle bir tavır içerisinde olması gerek Azerbaycan'ı gerekse bizi üzüyor. Aslında onları da üzmesi lazım. Bir de burada vagon başına alınan ücretler filan da çok çok yüksek. Temenni ederim ki bu sıkıntıyı da aşarız. Buna olumlu yaklaşmış olsalar bugün gerek karayolu gerek demir yoluyla burada Türkiye-Azerbaycan-İran birbiriyle bütünleşmiş olur ve belki de 'Pekin-Londra hattı' da açılmış olur" şeklinde konuştu.

"FAİZ POLİTİKALARINDA CİDDİ DEĞİŞİM OLMAZ"

FİNANS yönetimini daha güçlü hale getirerek enflasyondaki düşüşü de daha aşağı çekmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Tabii bazı arkadaşlar 'Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik, "hayırlı olsun" dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik" dedi.

"BANKACILIK SEKTÖRÜMÜZ HER ZAMAN GÜÇLÜ"

YENİ dönemde ekonomiyi güçlendirme beklentisini aynen devam ettireceklerinin altını çizen Erdoğan, "Yani burada ekonomiyi bir kenara koyalım diyemezsiniz. Her ülkenin ilk işi ekonomidir. Ve burada da atılacak olan adımda, özellikle gerek Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki görevi gerek Merkez Bankasındaki değişiklik gerek BDDK'da attığımız adım, bütün bunlarla beraber ekonomiyle ilgisi olan bakanlarımız yani Ticaret Bakanımızdan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, savunma sanayiine varıncaya kadar hepsi bu işle ilgili. Bu konularla ilgili olarak bir taraftan da tabii finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bizim bankalar noktasında sıkıntımız yok. Bizim bankacılık sektörümüz zaten güçlüdür" dedi.