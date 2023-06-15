İzmir şehidi Sekin’in intikamı alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Yüzlerce kişinin hayatını kurtaran kahraman şehidin kanı yerde kalmadı. MİT, PKK/ KCK'nın sözde özel güç sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ın bulunduğu yerleri, sahadaki ajanlarıyla yakın markaja aldı.

GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

MİT yetkilileri, Türkiye'ye yönelik bombalı eylem ve saldırılar düzenleyen ve bu yönde çalışmalar sürdürdüğü belirlenen terörist hakkında bilgi toplanması amacıyla saha ajanlarını yönlendirdi. Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiği belirlenen terörist, uzun süren takip sonucu Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

İSTEDİĞİ YERE KAÇSIN

Örgütün sözde özel güç birimine bağlı havacılık birimi bünyesinde Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten teröristin, yurt içine yönelik maket uçak ve drone saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde yer alan hiçbir teröristin, MİT'ten kaçamayacağını ve dünyanın neresinde olursa olsun mutlaka cezalandırılacağını belirtti.

PKK'LI Karasaç'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından duygu dolu anlar yaşadığını dile getiren şehit polis memuru Fethi Sekin'in kardeşi Fikreye Sekin, "Belki dışarıdaki insanlara yıllar geçmiş gibi görünüyor ama bize olay sanki 5 dakika önce oldu gibi geliyor. Bu intikamın alınmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çünkü onlar bu işe gerçekten yürekleri, canlarını, zamanlarını ve her şeylerini feda ettiler. Bize bu güzel haberi verdikleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçen polislerimizden, askerlerimizden Allah razı olsun. Bu sadece dünyada görülen kısmı. İnşallah cehennemde can çekişecekler. Belki Fethi ağabeyim geri gelmeyecek ama yüreğimize az da olsa su serpti. Polislerimizin, askerlerimizin ve kimlerin emeği varsa ellerinden, ayaklarından öpüyorum. Ayaklarına taş değmesin" ifadelerini kullandı.

VALİ KÖŞGER: DEVLET YARINA BIRAKIR YANINA BIRAKMAZ!

PKK'LI terörist öldürülmesinin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Kapısı Köşger de anlamlı bir paylaşıma imza attı. Vali Köşger, Fethi Sekin'in üzerinde "Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer" yazılı fotoğrafını paylaşarak, "Devlet yarına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz. Ruhun şad olsun İzmir'in şehidi" dedi. Ocak 2017'de saldırı planlayan fını PKK'lı iki terörist, bomba ve silah yüklü otomobille İzmir Adliyesi C Kapı- sı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarpmış, araçtan inip bomba yüklü otomobili patlatmıştı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatışmış, birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından kalaşnikofla açtığı ateş sonucu vurularak şehit olmıştu. Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi.