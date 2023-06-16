İzmir Körfezi’ni kirleten algler katma değerli ürüne çevrilecek

Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Conk Dalay liderliğindeki araştırma grubu, 'Denizel Ortamlarda Kontrolsüz Büyüyen Ulva Türlerinin Biyorafineri Penceresinden Sıfır Atık Yaklaşımı ile Katma Değerli Ürünlere Dönüşümünün Döngüsel Ekonomide Değerlendirilmesi' projesini hayata geçirdi. Avrupa iş birliği programı Cost aksiyonu kapsamında yürütülen, bu hafta başında ise TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık bulunan projeyle, İzmir Körfezi'nde kirliliğe neden olan algler yani deniz marullarının ekonomiye kazandırılacak ürünlere dönüştürülecek. Kirliliğe neden olan deniz marullarından gıda, yakıt ve biyoplastik gibi ürünler yapılacak. Ekonomik faydadan daha da önemlisi, çevreci projeyle, karbon döngüsüne katkıda bulunulacak.

'BİR AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ BU'

Projenin bir Avrupa Birliği projesi olduğunu belirten Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, Bir Avrupa Birliği projesi bu. Yeni haber aldık, TÜBİTAK tarafından da desteklenmeye layık görüldü. İzmir Körfezi'nde kirliliğe neden olan ulvalar yani deniz marullarının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu alglerden gıda katkı maddesi, biyoplastik ve yakıt gibi katma değeri yüksek ürünler üretmeyi planlıyoruz dedi.

'DÜNYAYI ALGLER KURTARACAK'

Projenin çevreye önemli katkı sağlayacağını da vurgulayan Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, Aynı zamanda projeyle karbon döngüsüne ekosisteme katkı sağlanması hedefleniyor. Ekosistemin sürekliliği açısından karbon döngüsü aslında çok önemli. Aslında biz atmosferdeki ormanların oksijeni sağladığını düşünüyoruz. Aslında yüzde 50'den fazlasını algler sağlıyor. Hem ulva gibi makroalgler hem de suyun içinde bulunan ve mikroskopta görünen mikroalgler atmosfere oksijen sağlıyorlar. Fotosentez yaparız. Bunların değerlendirilip ürüne dönüşmesiyle mevcut olan karbondioksit düzeylerin de düşürülmesi aynı zamanda fosil yakıtlara olan bağımlılığımızın da azaltılması çözümdür. Bu gibi çözümler ekosisteme önemli katkı sağlayacaktır. Ormanların oluşturulması çok uzun zaman alıyor. Aynı şekilde onların fotosentez yaparak karbonu tutmasındansa çok hızlı çoğalan algler, bu karbon döngüsüne önemli katkı sağlayacaktır. Alglerin kullanıldığı ürünler çok çeşitli. Gıda, hayvan yemleri, tarım, kozmetik, ilaç endüstrisi, ilaç ham maddeleri, biyoplastik gibi o kadar çok ürüne dönüştürülüyor ki algler ve çeşitlilikte çok fazla. Bu nedenle önümüzdeki yüzyıllarda bunların tamamını alglerden temin etmekten başka çözüm yok gibi geliyor bana. Derslerimde söylediğim gibi dünyayı algler kurtaracak diye konuştu.