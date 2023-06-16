Yaşlı kadının cesedi günler sonra bulundu

İZMİR Tire'de, Ayşe Kaya isimli 86 yaşındaki kadının cesedi ölümünden günler sonra yalnız yaşadığı evinin yakınlarında bulundu. Talihsiz olay ilçeye yaklaşık 3 km uzaklıktaki Işıklı köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, köy yakınlarındaki evinde yalnız olarak yaşayan Ayşe Kaya isimli kadından bir süredir haber alınamıyordu.

Yaşlı kadının cansız bedeni evinin yakınlarında arazideki ağır koku nedeniyle kendisini aramaya çıkan aile yakınları tarafından bulundu. İlk incelemede yaşlı kadının en az 20 gün önce öldüğü belirlendi.