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Haberler İzmir İzmir'de vahşet! Genç kadın pansiyonda kabloyla boğulmuş halde bulundu, kocası kayıplara karıştı

İzmir'de vahşet! Genç kadın pansiyonda kabloyla boğulmuş halde bulundu, kocası kayıplara karıştı

İzmir Urla'da bir pansiyonda kalan 21 yaşındaki genç kadının kabloyla boğulmuş halde cansız bedeni bulundu. Olay sonrası ortadan kaybolan kocanın ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

İHA

17.06.2023, 09:27 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023, 09:41

Korkunç olay İzmir'in Urla ilçesinde 16 Haziran Cuma akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda meydana geldi.

İzmir’de tüyler ürperten olay! Genç kadın pansiyonda kabloyla boğulmuş halde bulundu, kocası kayıplara karıştı

Edinilen bilgiye göre, 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu Yılmaz (21) ve eşi R.Y.,'nin (26) odasına gelen görevliler, genç çiftten yanıt alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese giden polis, odaya girdiğinde Dudu Yılmaz'ı boynuna kablo bağlı halde yerde hareketsiz yatarken buldu.

İzmir’de tüyler ürperten olay! Genç kadın pansiyonda kabloyla boğulmuş halde bulundu, kocası kayıplara karıştı

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, Yılmaz'ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de tüyler ürperten olay! Genç kadın pansiyonda kabloyla boğulmuş halde bulundu, kocası kayıplara karıştı

KAYIP KOCA HER YERDE ARANIYOR
Öte yandan bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Dudu Yılmaz'ın kocası R.Y.'nin ise olayın ardından kayıplara karıştığı değerlendirilirken, polis ekipleri şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

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