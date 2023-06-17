İzmir’de YKS heyecanı! Yine son anda yetiştiler

İzmir, Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı. Bazı anne ve babalar okulların çevresinde çocuklarını bekledi.

Kuzenini sınava getiren Mert Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trafik açık olduğu için rahat geldik. Erkende çıktığımız için sınava zamanında yetiştik. Bazı kişiler sınava son anda yetişti. Umarım kimse geç kalmaz. Bütün herkese başarılar diliyorum." dedi.

Oğlu sınava giren Hüseyin Günay da şunları kaydetti:

"İnşallah başarılı bir şekilde sınavı tamamlar. Biraz erken geldik ve bekledik oyalandık sınav öncesi. Bu ikinci sınavı oluyor. Daha önce bir sınavı kaçırdığı için girememişti. İnşallah bu defa geldiğine de girdiğine de değer. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum."

Denizli, Uşak, Aydın ve Manisa'da da adaylar TYT'de ter döktü. Sınav öncesinde, sınav merkezleri çevresinde yoğunluk yaşandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesinde sınava girecek olan bazı adaylar, kapıların kapanmasına saniyeler kala okula geldi. Adayların sınava geç kalmamaları için çaba gösteren sınav görevlileri, okul girişinde adayların evraklarını kontrol ederken güvenlik görevlileri de adayların üst aramasını hızlı bir şekilde gerçekleştirdi.

Kuzenini sınava getirdiğini söyleyen Mert Yorulmaz, "Yollar öyle dolu değildi, boştu. Rahat rahat erkenden çıktık geldik. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Geç kalanlar oldu. Son anda girenler oldu. Sağ olsunlar içerideki arkadaşlar da bayağı yardımcı oldu. Dışarı kadar gittiler, belgeleri kontrol ettiler. Buradan geçişlerini sağladılar. İnşallah daha fazla geç kalan olmaz" dedi.

"PEK DE UMUDUM YOK AMA YİNE DE BİR ÜMİT"

Oğlunu sınava getirdiğini ifade eden Hüseyin Günay ise "Vaktinden önce geldik buraya geç kalmamak için. Önceki sınavı kaçırmıştı, buna erkenden geldik. Hangi bölümü istediğine karar veremedi. Belli bir puan alayım diye bakıyor. İnşallah başarılı olur" şeklinde konuştu.