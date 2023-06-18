1 yıllık karısını fön makinesinin kablosuyla boğdu

İzmir'in Urla ilçesinde eşiyle pansiyonda kalan 21 yaşındaki Dudu Yılmaz, kabloyla boğularak öldürülmüş halde bulundu. Polis, 4 gün önce eşi R.Y. ile gelen kadının kocasını katil zanlısı olarak aranıyor. Olay Atatürk Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi'nde bulunan bir pansiyonun 7 numaralı odasında yaşandı. 4 gündür pansiyonda kalan R.Y. (26) ve eşi Dudu Yılmaz'dan haber alamayan pansiyon görevlileri akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

KOCA HER YERDE ARANIYOR

Ekipler Dudu Yılmaz'ın odada hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının kabloyla boğulduğunu belirledi. Ekiplerin madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şüpheli R.Y. için yakalama çalışmaları başlatıldı. Çiftin sürekli kavga ettikleri belirtildi. Dudu Yılmaz'ın daha önce de ayrılmak istediği, R.Y'nin kabul etmeyerek eşinin iş yerine bıçakla geldiği öne sürüldü.

Genç kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim eden cenaze, Urla Çarşı Hoca Ali Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

ŞÜPHELİ KONAK'TA YAKALANDI

Polis ekipleri, kayıplara karışan ve karısını öldürmüş olduğu ileri sürülen Rıfat Y'yi, Konak ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelinin işleminin sürdüğü öğrenildi..

Ayrı yaşama kararı alan çift eşyaları sattı. 4 gün önce barışma kararı alan çiftin evlerinden çıktıkları için pansiyonda kaldığı öğrenildi.

YENİ BARIŞMIŞLARDI

DUDU Yılmaz ile R.Y'nin daha önce ayrılma aşamasına gelip evlerini boşalttıklar, 4 gün önce barıştıkları öğrenildi.