Fedakar baba, ‘Aslan’ oğluna kol kanat geriyor

İZMİR'DE yaşayan Yıldırım Paşüncüklü, lösemi tanısı alan oğlu Aslan Deniz'le daha iyi ilgilenebilmek için işini bıraktı. Hastaneye gitmedikleri günlerde gündelik işlere gidip evin geçimini sağlamaya çalışan baba, en güzel Babalar Günü hediyesinin oğlunun sağlığı olacağını söyledi. 5 yaşındaki Aslan Deniz Paşüncüklü'ye geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Tedavisi bir yıldır devam eden Aslan'ın en büyük destekçileri ise babası, babaannesi ve babaannesinin kardeşi oldu. Babalara seslenen Paşüncüklü, "Babalar hiçbir zaman çocuklarını yalnız bırakmasın. Çocuklar her şeyden önemlidir. Benim en büyük, en güzel hediyem Deniz'in yanımızda olması" dedi.

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