LGBT kahvaltısını bastılar!

İzmir Barosu, sosyal medya hesabından, her yıl Haziran ayında kutlanan LGBT Onur Haftası kapsamında, 'İzmir Barosu Onur Ayı' kahvaltısı adı altında bir program düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan paylaşıma İzmir'deki birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve üyeleri tepki gösterdi. Dün saat 11.00'de bir grup, kahvaltının verildiği Bayraklı Baro Park önünde basın açıklaması yaptı.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun öncülüğündeki açıklamaya; Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği gibi sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Polis ekipleri, grup ile etkinliğe katılmak için restoranda oturanlar arasında önlem aldı. Tarafların birbirine laf atınca zaman zaman tansiyon yükselse de grup olaysız dağıldı.

İzmir Barosu'nun, LGBT'nin 'Onur Ayı' kapsamında düzenlediği kahvaltı programına, bazı sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi. Taraflar birbirlerine laf attı.