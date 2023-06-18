Öğrenci kartı kararı Meclis’e bile gelmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclisinin 3'üncü oturumu gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öğrenci kartı kullanımına yaş sınırlaması getireceklerini ve bunu Meclis'te sunacaklarını söylemişti.

Fakat bu duyuru yayınlandığı andan itibaren vatandaşın tepkisi çığ gibi büyüdü. Bunun üzerine karar Meclis gündemine taşınmadı.

"İZMİR'E BAKIŞIN İSPATI"

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadri İnan, öğrenci kartlarında yaş sınırlandırması kararıyla ilgili, "Bu uygulama öğrenciler arasında ayrım yapmaktır. Öğrenci kartına üst üste yapılan zamlardan sonra bu karar, İzmir'de genç olmayı her geçen gün zorlaştırıyor" diyerek tepki göstermişti.

Bir başka tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'dan gelmişti. Hızal, "Ücretsiz aktarmayı kaldırdıktan sonra bu yaş sınırlaması da CHP'nin İzmir'e bakışının ispatı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gençlerin hakkını savunmaya devam edeceğiz" demişti.