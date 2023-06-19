Vahşet evi

DÖRT CESET DE PARÇALARA AYRILMIŞ

İzmir Bayraklı'dan dün korkunç bir cinayet haberi geldi. İlçeye bağlı Adalet Mahallesi'nde ihbar üzerine girilen 3 katlı bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova, Leyla ve Lacyn Keldiyarova adlı 3 kadının cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu.

ANNE VE İKİ KIZI DONDURUCUDAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda R.N. isimli bir erkeğin cesedinin ise buzdolabında olduğu tespit edildi. Bulunan cesetlerin anne ve iki kızına ait olduğu, buzdolabındaki erkek cesedinin ise aynı evde yaşayan kızlardan birinin erkek arkadaşına ait olduğu belirtildi.

KATİL SEVGİLİ ÇEŞME'DE YAKALANDI

Katil zanlısı olduğu tespit edilen ve Çeşme'de çalıştığı belirtilen Türkmenistan uyruklu kişi ise olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalandı. Katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtilirken katledilen kişilerin de olay öncesi ilaçlı içecekle uyutulduğu öğrenildi.

Daha önce Bayraklı'da bir ciğercide çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu katil zanlısı, olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, çilingir yardımıyla girdiği evde 3 kadının cesedini dondurucuda, 4'üncü kişinin cesedini ise buzdolabında buldu.