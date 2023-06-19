  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Vahşet evi

Vahşet evi

İzmir, dün korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Bayraklı’da bir evde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi parçalanmış şekilde derin dondurucuda bulundu. Cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi. Tüyler ürperten cinayetlerin faili ise Çeşme’de yakalandı.

FATİH ŞENDİL

19.6.2023

Gazete

Vahşet evi

DÖRT CESET DE PARÇALARA AYRILMIŞ

İzmir Bayraklı'dan dün korkunç bir cinayet haberi geldi. İlçeye bağlı Adalet Mahallesi'nde ihbar üzerine girilen 3 katlı bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova, Leyla ve Lacyn Keldiyarova adlı 3 kadının cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu.

ANNE VE İKİ KIZI DONDURUCUDAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda R.N. isimli bir erkeğin cesedinin ise buzdolabında olduğu tespit edildi. Bulunan cesetlerin anne ve iki kızına ait olduğu, buzdolabındaki erkek cesedinin ise aynı evde yaşayan kızlardan birinin erkek arkadaşına ait olduğu belirtildi.

KATİL SEVGİLİ ÇEŞME'DE YAKALANDI

Katil zanlısı olduğu tespit edilen ve Çeşme'de çalıştığı belirtilen Türkmenistan uyruklu kişi ise olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalandı. Katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtilirken katledilen kişilerin de olay öncesi ilaçlı içecekle uyutulduğu öğrenildi.

Daha önce Bayraklı'da bir ciğercide çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu katil zanlısı, olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, çilingir yardımıyla girdiği evde 3 kadının cesedini dondurucuda, 4'üncü kişinin cesedini ise buzdolabında buldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA