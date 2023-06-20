Bayraklı’daki kan donduran cinayetlerde yeni gelişme: 60 adet delil torbası ceset dolu

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki evde derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetleri bulunan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkeğin otopsi işlemleri hala devam ediyor.

Cesetlerin parçalandığı, yaklaşık 60'a yakın torba ceset parçalarının Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda DNA testleri yapıldıktan sonra iç içe girmiş paramparça haline getirilmiş cesetlerin adeta puzzle gibi birleştirildiği öğrenildi.

İZMİR'E GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Çeşme'de yakalanan Shapar M.'nin ise İstanbul'dan gelen ve korkunç cinayet serisini ortaya çıkartan Gülkamer Hanymova'nın yeğeni Ş.H.'ye cep telefonundan "Teyzen uyuyor, teyzen alışverişe çıktı, teyzen banyoda" gibi oyalayarak telefonla ile görüştürmediği ve son gün de telefonları tamamen kapatınca merak ederek İzmir'e geldiği ortaya çıkarken, asıl dehşetin sözleri ise ihbar sonrası kapıyı çilingir yardımı ile içeri giren polislerin amirlerine "Sayın Savcım evin içi ceset parçaları dolu" sözleri oldu.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan anne Hanymova'nın erkek kardeşi Mursin Hanymova ise "Bu adam bir cani ruh hastası adeta ablamı ve yeğenlerimi kuşbaşı gibi doğramış bu nasıl bir sevgi, yazık bu adam tehlikeli 'dedi. Yapılan açıklamada önceki gün olayla ilgili gözaltına alınan şahsiyetin de cinayetle ilgisi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. Türkiye'nin ilk kez resimlerini ve isimlerini YENİ ASIR'dan duyduğu vahşet evindeki 3'ü kadın 1 erkek cinayet olayı, önceki gün saat 12.30 sıralarında Bayraklı Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde meydana gelmişti.

DİRİ DİRİ Mİ UYURKEN Mİ!

POLİS tarafından her yerde aranan 60 yaşındaki Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen Shapar M.'nin cinayet sırasında kullandığı kesici aletin bıçak, testere, ya da ameliyat bıçağı mı olduğunun belirlenemediği ancak keskin bir materyel olduğu belirtilirken, gözü dönmüş seri katil zanlısınının katlettiği anne, iki kızı ve damatlarının ilaçla uyutup mu yoksa kimyasal ile öldürüp sonra mı parçalara ayrılmasının ise yapılan incelemenin ardından belirleneceği açıklandı.

DERİN DONDURUCUYU ARAŞTIRMIŞ

MAHALLEDEN, komşuları ise "Şaşkınız 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil zanlısı Shapar M. isimli kişi, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz" diye konuştu.

'BU İŞİ YAPAN KİŞİ RUH HASTASI BİR KATİLDİR'

ÖLDÜRÜLEN annenin kardeşi Mursin Hanymova ise; 'Söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Bu nasıl bir can, bu nasıl bir nefret ve kin, lime lime yapmışlar. Ablamı, yeğenlerimi! Mutlaka bu işi gözünü bile kırpmadan yapan kişi ruh hastası bir seri katildir. En ağır ceza verilmeli ve bir daha gün ışığı gösterilmemeli. Ablamı ve yeğenlerimi öyle bir parçalamış ki cenazelerimizi ancak hafta sonu alabileceğiz, çünkü tek tek birleştireceklermiş' dedi.

BIÇAĞIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Öte yandan önceki gün gözaltına alınan bir şüpheli, olayla ilgisi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. Tüm Türkiye'nin kurbanlarının isimlerini ve fotoğraflarını YENİ ASIR aracılığı ile görüp öğrendiği vahşet, önceki gün Bayraklı Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde yaşanmıştı. Katil zanlısı Saparmurat Hallyev ise dün akşam saatlerinde Çeşme ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan zanlının, cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.