Ege sele teslim oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde önceki gün saat 16.30 sıralarında başlayan şiddetli sağanak yaklaşık 3 saat etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçede caddeler ve yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düştü. İlçede birçok iş yerini su bastığı öğrenilirken Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi acili ve Akhisar Belediyesi de su içinde kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı MASKİ'den ve Akhisar Belediyesi'nden vatandaşların evlerinde kalmaları için çağrı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi MASKİ ekipleri çalışmalara başlarken iş yerlerini su basan esnaf da temizlik çalışması yaptı. İzmir, Afyon, Balıkesir'den ekipler de sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi ile Akhisar'daki çalışmaları sürdürdü.

62 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

Hasar tespit çalışmaları başlarken, aşırı yağışlar nedeniyle evleri ve iş yerlerinde maddi zarar gören vatandaşların hasarların karşılanması için Akhisar Kaymakamlığı'na başvurmaları istendi. Yağışlar sonrası Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde elektrikler kesilirken, 62 hasta ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastanede elektrik kesintisi de yaşandığı öğrenilirken altyapı çalışmalarından dolayı Devlet Hastanesi polikliniklerinin 1 gün hizmet vermeyeceği duyuruldu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaklaşık 300 su baskını ihbarı aldıklarını açıkladı ve AFAD ekiplerinin de tahliye çalışmalarına destek verdiğini bildirdi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI

İZMİR'İN Balçova ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle su taşkınlarına meydana gelirken, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Bahçelerarası bölgesinde bulunan bir alt geçit yağmur sularıyla doldu. İtfaiye ekipleri yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak araçları kurtarma çalışmalarına başlattı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

SELDE KAYBOLAN KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

YENİPAZAR ilçesinde şiddetli yağış sonrası ilçeden geçen Koca Dere taştı. Oluşan selde tarım arazileri suları altında kalırken yaşlı bir kadın da sel sularına kapıldı. Talihsiz kadının cansız bedeni Donduran Mahallesi'nde Büyük Menderes Köprüsü'nde ayaklarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 72 yaşındaki Alzheimer hastası Sevim Akarcay'a ait olduğu tespit edildi. Şiddetli yağışla birlikte debisi yükselen dere tarla ve bahçelere zarar verdi. Ekili alanları sular altında bırakırken henüz ilk meyvelerini vermeye başlayan çilek seraları da sular altında kaldı. Üreticiler, zararlarının tespit edilerek karşılanması için yetkililerden yardım istedi.

PAMUKKALE'NİN 4 MAHALLESİ HASAR ALDI

GEÇTİĞİMİZ ay içerisinde Denizli'ni farklı bölgelerinde sel ve su baskınlarına neden olan şiddetli yağış, bu kez Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran, Tekkeköy, Bağbaşı ve Karakurt mahallelerini vurdu. Yerel şiddetli yağışın ardından ev ve ahırları sular altında kalırken, sokaklar çamur deryasına döndü. Ekili arazilerin zarar gördüğü baskınlarda, ahırlardan tahliye edilemeyen hayvanlar telef oldu. Ellerinde aldıkları kazma küreklerle tedbir almaya çalışan mahalle sakinleri, yaşanan sel felaketinin oluşturduğu zararı endişe ve korku dolu gözlerle izledi. Yağış etkisini azaltınca sokak ve caddelerin çamur ile kaplandığı görüldü.

ÇAY VE SU KANALLARI TAŞTI

UŞAK'TA gün boyu yağan yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Akşam saatlerinde sağanak şekilde yağan yağmur kentte olumsuzluklara neden oldu. Kentte bazı yollarda trafik aksamaları meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan kent merkezinden de geçen Dokuzsele Çayı'nda da su seviyesinin yükselmesinden sonra yer yer taşmalar meydana geldi. Taşmalar sonrasında Aybey Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Taşmalar ve olumsuzlukların bulunduğu bölgelere ekipler gönderildi.