Körfeze 13 kilometrelik sirkülasyon kanalı

EGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan, İzmir Körfezi'nin, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve suların arıtılmadan denize verilmesiyle birlikte 1960'lı yıllarda Akdeniz'in en kirli noktalarından biri haline dönüştüğünü belirtti.

TEMİZLİK HIZLANACAK

20'NCİ yüzyılın sonlarına kadar kirlenmenin artarak devam ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Doğan, "İzmir Körfezi'nin jeolojik olarak içeri doğru sığlaşan bir yapısı var. Sığlık ve derelerin getirdiği besleyici elementler yüzünden oldukça kırılgan bir yapıya sahip. Hiç insan yaşamasaydı dahi denizde alg patlamaları yaşanabilirdi. Bu kırılgan yapıya ilave olarak yaklaşık 5 milyon insanın getirdiği kirlilik yükleri durumu kötüye götürüyor.

Körfez temizliği konusunda sıra dışı projelere ihtiyaç duyulduğunu belirten Prof. Dr. Doğan, "Arıtma projeleri 5 milyon değil 20 milyon insana göre planlanmalı ki gelecekte şu anki sıkıntılar yaşanmasın. Yağmurlu havalarda sokak sularının kanalizasyona karışıp suların arıtılmadan denize karışmasının önlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. İç ve orta körfezin kuzey kısmında yaklaşık 13 kilometrelik bir sirkülasyon kanalı açılması planlanıyor. Açılırsa temizlenme süreci hızlanacaktır. Sirkülasyon projesi kapsamında yürüttüğümüz çalışmada kanal bölgesinin mevcut durumunu inceliyoruz. Kanal devreye girdikten sonra iyileşmenin derecesini görebilmek için bu verilerle karşılaştırma yapabileceğiz. Evsel ve sanayi atıklarının denize karışmasını engellersek körfez biyolojik iyileştirme ile kendi kendini temizleyecektir " dedi.