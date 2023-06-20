Tire’deki mezarlıklar pislik içinde!

İZMİR'İN Tire ilçesinde, mezarlıklardaki çöpler vatandaşı isyan ettiriyor. Cenaze törenlerinin ardından mezarın başında yenen yemek geleneğinin oldukça saçma olduğundan yakınan vatandaşlar, "İnsanlar yakınlarını, sevdikleri kaybetmenin acısını derin bir şekilde yaşarken definin hemen ardından yemek yenmesine bir anlam veremiyoruz. Üstelik yemeklerin kapları ve ikram edilen içeceklerin plastik şişe ve bardakları da çevreye alelade şekilde atılıyor. Ortaya ise son derece çirkin bir görüntü çıkıyor. Mezarlıklarımız çöplüğe dönüşmüş ve oldukça pis. Böylesine özel mekanların daha bakımlı olması gerekiyor" şeklinde konuştular.

TARİHİ MEYDANDA ÇÖP KUTUSU YOK

TİRE'DE tarihi Tahtakale meydanında çöp kutusu olmaması vatandaşların tepkisini çekiyor. Meydanda yapılan düzenleme çalışmalarından sonra sadece umumi tuvaletin kenarına gözlerden uzak bir adet çöp kutusu konulduğunu bunun da ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğunu belirten vatandaşlar, "Geçmişi yüzyılları bulan tarihi meydanda çok sayıda esnaf bulunuyor. Restore edildikten sonra açılan Kutu Han ise artık cazibe merkezi konumunda. Duyarlı vatandaşların bazılarının çöplerini cebine koyup, çöp kutusu buluncaya kadar taşıdığına şahit oluyoruz. Çoğunluk ise pervazsızca yerlere atıyor. Yetkililerinden meydana sık aralıklarla çöp kutusu konulmasını ve 'yerlere çöp atmayınız' şeklinde uyarıcı levhalar asmasını istiyoruz" şeklinde konuştular.