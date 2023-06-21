AK Partili Kaya’dan sert eleştiri: Hayal satma Soyer!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Balçova Arsa Mağdurları'nın sorunlarının çözümü konusunda planlama ile ilgili adım atmasını eleştirdi.

Sorunun çözümü noktasında Büyükşehir Belediyesi'nin de devreye girmesi hakkında açıklamalarda bulunan Kaya, "Süreçle ilgili çift başlılık olmaması gerektiğini belirterek, "25 senedir kandıranların nasıl kandırdığını görsünler diye bekleyeceğiz. 1 Ekim'e kadar çözmezlerse hemen alanı rezerv alan ilan edeceğiz, Hazine'nin ve ormanın yerine de kanun ise kanun çıkararak sorunu çözeceğiz. Onlar yine hayal satıyor, insanların umutları ile oynuyor. Ancak bizim yapacaklarımız ile sorun çözülemiyorsa emlak konut girer ve sorun çözülür" dedi.

Kaya, "5 yıldır Balçova Arsa Mağduru arkadaşlarımızın umutları ile oynuyorlar. 2011'deki planlarla çözülme imkanı olmaz diyorlar. Bunu AK Parti mi yaptı? CHP'li belediyeler yaptı. Seçim vardı 2011'de, sıkıştılar ve olmayacak plan attılar. Şimdi senin yaptığın planla da çözülmez. Bu konutları ben yapacağım, anahtarı teslim edeceğim diyor. Bunun finansmanı nerede?" dedi.