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Haberler İzmir Bornova’daki tarihi köşk yağmalandı

Bornova’daki tarihi köşk yağmalandı

21.6.2023

Gazete

Bornova’daki tarihi köşk yağmalandı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde bulunan ve tarihi 1830'lu yıllara dayanan De Andria Levanten Köşkü yağmalandı. Camları kırılan köşkte hurda anlamında para edecek şeyler çalınırken duvarlara sprey boya ile zarar verildi. Ayrıca köşkte bulunan şömine de söküldü.

SAHİBİ ÖNLEM ALDI

Durumdan haberdar olan mülk sahibi ise yaşananlara karşı çok üzgün olduğunu belirtti. Mülk sahibi yaşananların ardından tahta kapıları demir kapı ile değiştirdi ayrıca bahçe duvarlarının üzerine korkuluk yaptırdı. Mülk sahibi en kısa sürede köşkü onaracağını söyledi.

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