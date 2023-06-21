Vatandaş isyanda: Foça’yı sivrisinekler istila etti

İzmir'in Foça ilçesinde sivrisineklere karşı yapılan ilaçlamanın yetersiz ve zamanında yapılmadığını iddia eden vatandaşlar, özellikle Yeni Foça'nın sivrisinek istilasına uğradığını ifade etti. Foça'da görevli Dr. Gökhan Ürkmez de benzer şikayetlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yeni Foça'nın tek sorunu haline gelen sivrisinek istilası ile ilgili yapıldığı söylenen ilaçlamalarına rağmen, sorunun artarak devam ettiğini büyük bir kaygı ile izliyorum. Kaygı verici olan çocuklarımızın ateş şikayetlerinin de olması" dedi.

KAYGI VERİCİ BİR DURUM

Foça'da ılık geçen kış koşullarının, sivrisineklerin üremeleri için uygun koşulları yarattığı ve son günlerde ilçedeki sivrisinek sayısının çoğaldığı öne sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin larva dönemi öncesi yapması gereken ilaçlamada yetersiz ve zamanında ilaçlama yapmamasından dolayı sivrisineklerin özellikle Yeni Foça'yı istila ettiğini iddia eden vatandaşlar, geçen yıl da aynı sorunun olduğunu ve bu yıl da mağdur olduklarını ifade etti. Yeni Asır'a ulaşan ve sosyal medya hesaplarından da seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, yetkililerden soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

HASANAĞA PARKI KADERİNE TERK EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Buca ilçesinde 2013 yılında yaklaşık 4 milyon lira harcanarak yenilenen Hasanağa Bahçesi kaderine terk edildi. Aradan geçen sürede bakım yapılmadığı için yürüyüş için kullanılan tartan pist parçalanırken, basketbol ve tenis gibi sporlar için kullanılan sahanın etrafındaki teller zarar gördü, otlar kurudu.

BAKIMSIZLIKTAN KULLANILAMIYOR

Birçok alanı bakımsızlık nedeniyle dökülmeye başlayan Hasanağa Parkı'nda çim sulamada kullanılan kapaklar çalındı, tartan pist ve spor sahasının etrafındaki teller parçalandı ve içme suyu için kullanılan çeşmeler çalışmamaya başladı. özellikle bazı gençlerin gece geç saatlere kadar alkol alıp, çevreyi rahatsız ettiği de iddia edildi. Vatandaşlar, "Hasanağa Parkı'nın bir an önce bakımdan geçirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

ÇEŞME'DEKİ KAZI ÇALIŞMALARI İSYAN ETTİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 1 ay önce tatil beldesi Çeşme'de başlattığı kazı çalışmasının halen bitmediğinden şikayetçi olan vatandaşlar, son 15 gündür de iş makinalarının çalışmadığını bu nedenle çevrenin toz toprak olduğunu ifade etti. Bayrama sayılı günler kaldığını aktaran vatandaşlar, "İş makinaları çalışmıyor. Çevre sakinleri ve esnaf çok şikayetçi" dedi.

Çeşme ilçesi Fahrettin Paşa Mahallesi 2300 sokaktaki hastane ve sanayi sitesine giden yolun yaklaşık 1 ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kazıldığını, kazılan asfalt yolda da son 15 gündür hiçbir iş makinasının çalışmadan öylece durduğunu iddia eden vatandaşlar, çalışmaların zamanında bitirilmemesinden isyan etti.