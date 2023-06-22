Bombaları getirdiği iddia edilen sanığa 6 yıl hapis!

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında, tutuklu sanık Delil Hıso ile taraf avukatları ve tercüman hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının heyetin her bir üyesi için "reddi hakim" talebinin 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmediğini belirtti.

Tutuklu sanık Delil Hıso, terör örgütüyle ilgisinin bulunmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından Fethi Sekin'in ailesinin avukatı sanıkların en üst hadden cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanık Hıso'nun adliye saldırısına dahil olduğuna dair bir delil elde edilemediği gerekçesiyle bu olaya ilişkin suçlardan beraatine karar verdi.

Heyet, sanığın savunmaları dikkate alınarak PKK silahlı terör örgütünün Suriye kolu olan YPG güdümünde eylem ve faaliyetlerde bulunduğuna kanaat getirildiğini bildirdi.

Sanık Hıso, "PKK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dosya kapsamında yargılanan sanık İsa Zorlu ise tüm suçlardan beraat etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 19 kişi yaralanmıştı.

Olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu iddia edilen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Saldırıda kullanılan mühimmatları, saldırıdan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e taşıdığı ve teröristlere teslim ettiği öne sürülen Delil Hıso da Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Hıso hakkında hazırlanan iddianamede, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "kamu görevlisini kasten öldürmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Sanık için 19 kez "kasten yaralama" ve 24 kez "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve 1 kez de "kamu malına zarar vermek" suçlarından da cezalandırılması talep edilmişti.

Saldırının planlayıcılarından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan Karasaç, 14 Haziran'da, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti.