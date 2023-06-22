Ege’yi vuran selin izleri tazeliğini koruyor

İzmir'de kazıldıktan sonra üzeri toprakla kapatılan yollar, suların çekilmesi ve hava sıcaklığının artması ile adeta köstebek yuvasına döndü. Toprakla örtülen yolların önce çamur deryasına sonra köstebek yuvasına döndüğünü ifade eden vatandaşlar, bu yollardan geçtiklerinde araçlarının zarar gördüğünü ifade etti. Geçtiğimiz hafta sel suyu ile dolan Narlıdere ile Balçova arasındaki Bahçelerarası'ndaki alt geçitte benzer manzaralar oluştu.

Yağmur suyu sonrası yolda çukurların oluştuğu göze çarptı. Vatandaşlar, Bayraklı Manas Bulvarı'ndaki ara yolun aylar önce kazıldığını, yağmur sonrası yolun çok kötü bir hal aldığını söyledi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile derelerin taşması sonucu tarım arazilerini, bazı evleri su basarken maddi hasarlar meydana geldi. İlçede önceki gün gece başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden yağmur, sonrası derelerden taşan su Başkuycak, Kozvan, Ülfeciler Koçhisar ve Gürsu köyleri başta olmak üzere ilçedeki bir çok köyün tarım arazilerine zarar verdi. Bölgede şeker pancarı, soğan, patates, haşhaş, arpa, buğday ve mısır ekili alanlar yağış sonrası oluşan su birikintisinden olumsuz etkilendi.

UŞAK

Uşak'ta geçtiğimiz günlerde yağan sağanak yağmur sonrası selden zarar gören ve bozulan Eşme yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlenip onarıldı. Eşme ilçesinde bazı köylerde sel meydana geldi. Selden kaynaklı zarar gören köy yolları Uşak İl Özel İdaresi ekiplerince temizlenerek onarıldı.

DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekiplerinin çalışmalarını inceledi. Pazar günü gerçekleşen aşırı yağışlardan etkilenen Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi'ni de ziyaret eden Başkan Zolan burada Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ile birlikte hemşehrilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

MANİSA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda taşkınlara karşı önlem alarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına il genelinde yağmur suyu ızgaralarının temizliğine devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi ile Aksoy Mahallesi Gökçepınar Caddesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpler temizlenerek taşkınlara karşı önlem alındı.

AYDIN

Aydın'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışta Sultanhisar ilçesinde çilek seraları ve tarım alanları sular altında kaldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince selden zarar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.