İzmir Büyükşehir’den depremzedelere tehdit

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından depremzedelere yönelik tek bir konut bile inşa etmeyen Büyükşehir Belediyesi'nden skandal bir adım geldi. İzmirli depremzede kiracılara tahsis ettiği Uzundere'deki toplu konutları satışa çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, burada oturmayı sürdüren depremzedeleri adeta tehdit etti.

SÜRENİN UZATILMASINI İSTENDİ

Büyükşehir zabıtaları dün depremzedelere imza ile tebligat yaptı. Buna göre belediye, evlerini boşaltamayan depremzedelere son olarak 15 günlük süre tanındı. Tebligatta 15 gün sonunda konutların boşaltılmaması halinde depremzedelerin zorla çıkarılacağı belirtilerek tehditte bulunuldu. Belediyenin bu tehdidi burada yaşamlarını sürdürmeye çalışan depremzedelerde şok etkisi yarattı. Depremzedeler, sürenin uzatılmasını istedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından, belediyeye ait olan evde kalan depremzedenin ikamet ettiği evleri 31 Mayıs 2023 tarihine kadar boşaltması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karar almıştı. Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedelere tebligat göndermeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen tebligatlarda evlerin tahliye edilmesi istendi. Ancak verilen sürenin sonunda evlerini boşaltamayan depremzedelere dün yeniden tebligat gönderildi. İkinci tebligatta depremzedeler için son 15 günlük süre verildi. Tebligatta aksi durumda depremzedelerin zorla çıkarılacağı vurgulandı.

'ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİN'

TEBLİGATTA "Belediyemizce tahsis edilen yukarıda açık adresi yazılı konutun en geç 31.05.2023 tarihine kadar tahliye edilerek Belediyemiz Mesken Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeniz hususunda tarafınıza tebligat gönderilmesine rağmen tahliye etmediğiniz, belirtilmiştir. Bu nedenle, söz konusu taşınmazı duyuru belgesinin tarafınıza tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde tahliye etmeniz, aksi takdirde tahliye işleminin belediyemiz imkanları ile yapılacağı hususu önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.