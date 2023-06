İzmir’de intibak eğitimini tamamlayan subay adayları yemin etti

İzmir'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi içinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahasında düzenlenen tören, 5'i kadın olan subay adaylarının yemin etmesiyle başladı.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, törende her asırda bir dünyanın yeniden şekillendiğini söyledi.

Geçen asırda Türkiye'nin bu şekillenmeye çok zayıf bir zamanında yakalandığını belirten Afyoncu, "Biz bir imparatorluğu kaybettik. Şimdi dünyadaki jeopolitik iklim yeniden şekilleniyor ve Türkiye de burada aktif bir rol oynayarak kendi devletini, milletini daha ileriye götürmek için elinden geleni yapıyor. Değerli subay adayları, bu jeopolitik iklimin değişim sürecinde zaman içerisinde sizler çok önemli yerlere gireceksiniz. Sizlerin ve sizlerden önce mezun olanların gayretleriyle, Türkiye'nin bu jeopolitik iklim değişmesinden, dünyanın yeniden şekillenmesinden en üstün vaziyette çıkacağına inanıyorum. Ve böylece gelecek asır, bu asır, Türk asrı olacaktır ve Türk asrı olması demek dünyaya huzur, adalet ve barışın gelmesi demektir." dedi.

Afyoncu, subay adaylarından 3 şeyi unutmamalarını isteyerek şöyle konuştu:

"Bir, her zaman ailenizin, anne babanızın hayır duasını alın. Türk milleti iki bin iki yüz yıldır var olmuş, yok olmadan bugünlere kadar gelmişse bu aile sayesindedir. Biz çok büyük medeniyetlerle, çok büyük coğrafyalarda mücadele ederek bugün 300 yüz milyonluk bir Türk dünyası olarak dünyada varlığımızı sürdürüyoruz. Bunu biz aile kurumuna borçluyuz. İkincisi, dünyanın en temiz milletlerinden olan Türk milletine mensupsunuz. Her zaman bu millete hizmet etme şerefine taşıyın. Ve isminiz her zaman altın harflerle tarihe yazılsın. İhanet edenlerin isimleri her zaman tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Türk milleti ihanet edeni affetmez, acımaz ve tarihin çöplüğüne gönderir. Ancak her zaman kendisine hizmet edeni de altın harflerle yükseltir. Üçüncü olarak arkadaşlar her zaman seçilmiş millet iradesinin emrinde olun."

Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı da yemin eden subay adaylarının en temel görevlerinin Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak olduğunu kaydetti.

Subay adaylarından, vatanı koruma ve kollamada yeminlerine sadık kalarak canlarını seve seve feda etmeye hazır olmalarını isteyen Yaralı, "Başarılı olmak için düşünen, okuyan, sorgulayan, çalışan ve öğrenme sorumluluğunun kendisinde olduğunu bilen subaylar olunuz. Ayrıca Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi ihtiyacımız olan tek şeyin çalışmak ve çok çalışmak olduğunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından geçiş töreni yapıldı.

Subay adaylarının yine İzmir'de müteakip eğitimlerini tamamladıktan sonra teğmen rütbesiyle mezun olacakları belirtildi.