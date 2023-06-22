İzmir’de müzik yasağı saatinde yeni düzenleme

Pandemi sürecinde uygulanan müzik yasağı kararında İzmir'de yeni düzenlemeye gidilirken, saat 00.00'a kadar yapılabilen müzik yayınları açık eğlence yerlerinde 01.00, kapalı eğlence yerlerinde ise 04.00 ile sınırlandırıldı.

İzmir İl Mahalli Çevre Kurulu, korona virüs (Covid-19) salgını çerçevesinde alınan müzik yasağı kararının saatlerinde alınacak karar için toplantı yaptı. Toplantıda alınan kararda 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 00.00'a kadar yapılabilen müzik yayınları saatinde düzenlemeye gidildi.

Alınan karara göre açık eğlence yerlerinde yapılacak canlı müzik yayın saatlerinin 01.00 ile sınırlandırılırken kapalı eğlence yerlerinde yapılacak canlı müzik yayın saatlerinin 04.00 ile sınırlandırılmasına karar verildi.