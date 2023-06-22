‘Kordon boyu suç merkezi oldu’

İzmirlilerin uğrak mekanlarından Alsancak Mahallesi'nde son dönemlerde sular durulmuyor. Özellikle yaz akşamları İzmirlilerin akın ettiği Kordon'da hemen hemen her gece bir olay yaşanıyor. Güvenlik sorunlarının arttığı Kordon'da hırsızlıktan bıçaklı saldırılara kadar birçok olay meydana geldi. Öte yandan Kordon'da oturan ev sahipleri ve işletmesi olan esnaflar oluşan gürültüden ve yaşanan güvenlik sorunları dolayısıyla şikayetçi. Kordon İş Adamları Derneği Başkanı ve Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, Kordon'da yaşananlar hakkında açıklamalar yaptı.

'AVRUPA'DA HİÇBİR ÜLKEDE YOK'

Kordon Boyu'nda yaşanan eğlencenin Avrupa'nın başka yerinde yaşanmadığını ifade eden Şanlı, "Böyle bir yaşam tarzı, dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Böyle bir özgürlük, böyle bir demokrasi, dünyanın bir başka ülkesinde Paris Şanzelize'de, İngiltere'de, Barcelona'da, Atina'da varsa ben özür dileyeceğim. Kordon'da güvenlik sorunu günden güne çığrından çıkıyor. Bu duruma, emniyet de valilik de yerel yönetimler de İzmirliler de el koymalı. Artık günden güne burası çığırından çıkıyor. Her gece kavgalar, bıçaklamalar yaşanıyor, önceki gece yine yaşandı" diye konuştu.

'HER GÜN ÇİM DEĞİŞTİRİYORLAR'

"Kordon, artık açık hava meyhanesi oldu" diyen Şanlı, "Yazıktır, günahtır. Bunu dayatma olarak, 'İzmir'in yaşam tarzı bu' demek İzmirliye de hakarettir. Buyurun İzmir yerel medyasını da alalım, gidelim. Şanzelize'de aynısı var mı? Atina'da aynısı var mı? Barcelona'da aynısı var mı? Bunu İzmirlilerin yaşam tarzı diye dayatıyorlar. Yazık günah değil mi? Her gün çim değiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

'HARMANDALI ÇÖPLÜĞÜ GİBİ'

Şanlı ayrıca ihtiyaçlarını gidermek için restoranlara gelenlerin işletmeye zarar da verdiğini kaydederek şunları söyledi: "Burada tuvaletleri kullanmaya başladılar. Tepki gösterecek olsak hemen sosyal medyada paylaşılır. 'Burayı yakarız' diyorlar. Tuvaletlere giriyor ve zarar verip çıkıyorlar. Alkolün de verdiği etkiyle ne yaptığını bilmiyor. Harmandalı çöplüğü oluyor burası sabah olunca."

'HERKESİN ŞEHRE SAHİP ÇIKMASI LAZIM'

KORDON'DA oturan ailelerin isyan ettiğini ifade eden Şanlı, "Aileler gürültüden misafirlerini balkonda ağırlayamadıklarını söylüyor. Gece 1'de araçlarından son ses müzik açıyorlar. Burada oturan ailelere dokunsanız bin ah işitirsiniz. Ayrıca hırsızlık olayları arttı. Polis Kordon'da hırsız kovalayınca başkaları olayı bilmeden polisi kötü göstermek için tepki veriyor. Hırsızları yakaladığında bırak diyorlar. Bunlara da bir çözüm bulunması lazım. Herkesin şehrine sahip çıkması lazım" diyerek sözlerine son verdi.