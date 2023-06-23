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Haberler İzmir AVM’deki patlama sesi paniğe yol açtı

AVM’deki patlama sesi paniğe yol açtı

METİN BURMALI
AVM’deki patlama sesi paniğe yol açtı

İZMİR'İN Gaziemir ilçesindeki alışveriş merkezinin restoran katındaki bir işletmede kola makinasının tüpü patlayınca kısa süreli panik yaşandı. Olayda ölen yara yaralanan olmazken, patlama sesini duyup bomba sanan vatandaşlar koşarak alışveriş merkezinin dışına kaçtı.

Olay dün saat 16.00'da Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'ndeki İzmir Optimum Alışveriş Merkezi'ndeki restoranların bulunduğu en üst katta meydana geldi. İddiaya göre bir işletmede bulunan kola makinası bilinmeyen bir nedenle patladı. Çıkan gürültüden ve alışveriş merkezi içerisinde sesin yankılanmasından dolayı bomba patladığını düşünen müşteriler apar topar AVM'nin dışına çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, emniyet görevlilerinden alınan bilgiye göre alışveriş merkezinde kayda değer önemli bir olayın yaşanmadığı ifade edildi.

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