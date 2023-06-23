İzmir Haziran ayında 6 kat fazla yağış aldı

İZMİR, uzun yıllar yağış ortalamasından yaklaşık 6 kat fazla yağış alarak, 1938 yılından bu yana en yağışlı ikinci haziranı yaşadı. Bu yıl kış yağışları uzun yıllar ortalaması ve geçen senenin altında gerçekleşti. Ülke genelinde son 63 yılın en düşük ikinci kış mevsimi yağışı kaydedildi. Kış yağışlarındaki azalma, baharın son ayı mayıs ile yaz mevsiminin ilk ayı haziranda tersi bir durum gösterdi.

ISINMANIN ETKİLERİ

TÜRKİYE geneli mayıs ayı yağışları normalin ve geçen yıl mayıs ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Yağışlar normaline göre yüzde 27, geçen yıl mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 51 artış gösterdi. Haziranı yağışlı geçiren İzmir merkezine, 1-19 Haziran'da metrekareye 70,5 kilogram yağış düştü.

Böylece kentin yağış miktarı, uzun yıllar haziran ayı ortalamasının yaklaşık 6 katı arttı. 9 Eylül Üniversitesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Çukur, şöyle konuştu: "Yağışların miktarı çok değişti, yani yağışlı gün sayıları azaldı ama buna karşın bir günde düşen yağış arttı. Bunlar ısınmayla alakalı."

'MEVSİMLERDE GECİKMELER SÖZ KONUSU'

PROF. Dr. Çukur, haziran yağışlarında önceki yıllara kıyasla yükseliş olduğunu söyledi. Araştırmacıların mevsim gecikmesini dile getirdiğini aktaran Prof. Dr. Çukur, "Mevsimlerde bir gecikme söz konusu. Yaz biraz daha geç gelecek gibi. Eylül, ekim'de belki sonbahar bekleyeceğiz" dedi.