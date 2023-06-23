İzmir ‘şovmen’ başkandan kurtulacak

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı özel bir televizyon kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Partili Dağ, yerel seçimlere ilişkin olarak, "Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. MYK'da strateji ekibi de belirlendi. Toplantı yapıldı, adım adım ve il il çalışarak bu seçimlere hazırlanacağız. Ankara, İstanbul, İzmir diye bakınca, milletimiz İstanbul'da part time çalışan, İzmir'de şovmen, Ankara'da da işi gücü reklam olan belediye başkanından kurtulacak" açıklamasında bulundu. AK Partili Hamza Dağ, sosyal bir sorun haline gelen LGBTİ hakkında da konuştu. Dağ, "LGBTİ sosyal bir terörizmdir. Tavrımız net, bunu toplumumuzun içine koymayacağız" açıklamasında bulundu.

Dağ şunları söyledi: "Emperyalizmin yeni aparatı LGBTİ'dir. Bunun üzerinden toplumları dönüştürme çalışması yapıyorlar. Ahlaki bir sorundur. Hatta sosyal bir terörizmdir. Bu konuda tavrımız çok nettir. Bunu toplumumuzun içine koymayacağız. Toplumumuzun içerisinde olmaması için her türlü mücadeleyi yapacağız. Bunu toplumuna sokmayan milletler, ayakta kalacak milletler olacaktır."