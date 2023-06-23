Kendimizi doğru anlatırsak İzmir’de 30’da 30 yaparız!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçim sürecinin ardından projelere yöneleceklerini kaydeden AK Partili Kaya, İzmir'de Körfez Geçiş Tüp Geçidi'nin yeniden gündeme almak istediklerini belirterek "Seçimler artık bitti. Artık iş yapma zamanı. Şimdi İzmirimizin ihtiyaçları önemli ve Türkiye için vaat ettiklerimiz var. 15 Temmuz'a kadar bunlar için çalışacağız. İzmir'de yerel yönetimler maalesef hiçbir iş yapmadığı için vatandaşlarımız yerel yönetimlerin işlerini de bizden bekliyor. Biz de elimizden geldiğince bunları çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Hedeflerinin yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak olduğunu söyleyen Kaya, parti olarak eksiklerini de değerlendireceklerini kaydederek, "Bizim hedefimiz İzmir'i kazanmak. Biz de eksikliğimize bakacağız. Biz onlar gibi suçu seçmende aramayacağız. Aday tercihlerimizde belki hatalar vardır. Derslerimizi iyi çalışacağız. Biz kendimiz doğru ifade ettikten sonra 30'da 30 yaparız. İzmirliyi çantada keklik görmesinler. Çok büyük tokat yiyecekler" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'İN İŞİ

İkinci çevre yolunun yerel yönetimlerin işi olduğunun altını çizen Kaya, "Şehir içi trafiğini CHP'li Büyükşehir çözmesi lazım ancak çözmüyor. Körfez Geçiş Projesi... Her şey hazırdı ancak CHP'li belediye başkanlarının tavrıyla ÇED süreci iptal oldu. Biz bunun yine hayata geçmesi için ilk adımı attık. Artık karar İzmirlilerde" dedi.