Kukla Operasyonu’ndan ‘Camgöz’ler çıktı

İZMİR merkezli 4 ilde gerçekleştirilen ve 28 şüphelinin gözaltına alındığı 'Kukla' operasyonunu liderliğini Deniz Camgöz'ün ağabeyi Mahir Camgöz'ün yaptığı çeteye düzenlendiği ve Camgöz'ün, iş adamlarını tehdit ve şantaj yoluyla haraca bağladığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 10 tabanca, 11 pompalı tüfek, 213 farklı ebatlarda tabanca fişeği, 78 kartuş, 45 kuru sıkı fişeği, 1 kelepçe, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 93 ekip ve 231 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Mahir ve Cihan Camgöz'ün de bulunduğu öğrenildi.