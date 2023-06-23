Soyer’in ‘Değişim Manifestosu’na AK Partili vekillerden tepki geldi

AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankarı ve Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in parti içindeki tartışmalara dair yayınladığı 'Yeni siyasetin belgesi, İzmir duruşu' yazısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Soyer'in açıklamasındaki 'sağcılaşma' kavramına tepki gösterdi. Çankırı, "Önce helallik istediniz şimdi de 28 Şubat'ta tankları selamlayanlara göz kırpıyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedi.

'BUNLARIN HEPSİ ŞOVDU'

Çankırı, CHP'nin 'Atatürk'ün partisiyiz' ifadesini bırakması gerektiğini belirterek PKK uzantıları ile yol yürüyen, milli iradeye saygı duymayan, ayrıştırıcı dil kullanan ve bu haliyle yönünü kaybetmiş bir parti haline dönüştüğünü öne sürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'sağcılaşma' ifadesine 28 Şubat süreci üzerinden yüklenen Çankırı şunları söyledi: "Siz daha düne kadar helalleşme adı altında gövde gösterileri yapıyordunuz? Seçimi kaybedince ilk gözünüze batan benim muhafazakar kardeşlerim mi oldu? İşte siz bu kadarsınız! Siz ancak ötekileştirmeyi bilirsiniz. Size kimse çanak tutmadı. Kimse sizi sağcılaşma üzerinden alkışlamadı. Bunların hepsi tarafınızca bir şovdu. Çünkü siz asla bu kimliği edinmezsiniz. Samimi olmadığınızı geçmişte olduğu gibi bugün de gördük. 28 Şubat mağdurlarının halini gördükçe avuçlarınızı ovaladınız. Tankları selamladınız."

TEPKİYLE KARŞILACAKLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da, "Seçimlerde sağa sola makam mevki dağıtan Kılıçdaroğlu'nun bile unuttuğu Tunç Soyer, partisine karşı tavsiye mektubu kaleme almış. Düşüncelerini yazıya dökerken, seçim mağlubiyetinden aldığı dersi unutup sözde devrimcilik mesajları vermiş. Toplumun sağduyusunu 28 Mayıs'ta yeterli bulmayan Soyer merak etmesin. Bir kez daha toplumun tepki duvarıyla