Çeşme’de bayram bereketi! 1 milyon kişi bekleniyor

Ünlü tatil merkezi Çeşme, Kurban Bayramı'nda yine binlerce tatilciyi ağırlayacak. Çeşme ve Alaçatı'daki otellerde bayram rezervasyonları yüzde 80'leri geçti. Bayramda doluluğun yüzde 100'e ulaşması beklenirken, 1 milyon kişinin kente gelmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber; ince kumu, berrak denizi, mavi bayraklı çok sayıdaki halk plajlarıyla dikkat çeken Çeşme'de, turizmcilerde hazırlıkları tamamlandı. Beach clubları, dünyaca ünlü sörf ve kitesurf merkezlerinin akına uğraması beklenen kentte, ünlü sanatçılar da çeşitli mekanlarda sahne alacak. Her bütçeye uygun restoran, kafe ve eğlence yerlerinin bulunabildiği Çeşme ve Alaçatı'da, belediye tarafından düzenlenen ücretsiz gün batımı konserleriyle de tatilciler keyifli dakikalar yaşayacak.

"ERKEN REZERVASYONDAN YARARLANAN MİSAFİRLERİMİZ AVANTAJLI TATİL YAPACAK"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, tatilcilerin Çeşme'ye olan ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar çıkacağını duyduk ve sevindik. Demek ki yaz bayram ile birlikte başlayacak. Bayram rezervasyonlarımız oldukça iyi gidiyor. Geçen haftaya kadar durgundu. Bu hafta çok canlandı. Doluluklarımız yüzde 80'lere ulaşmaya başladı. Bugün itibariyle bayram tatili başladı. Bayram tatilinin 9 gün olması turizm için can simidi oldu. Zor bir kış geçirdik. Hala ekonomik sıkıntılarımız var. Dövizdeki hareketlilik bizi çok yıpratıyor. Stabil hale gelmesi yüksek beklentimiz. Fiyatlarımızı ocak ayında belirlediğimiz ve erken rezervasyonda aldığımız ödeme TL olduğu için tabi erken rezervasyondan yararlanan misafirlerimiz, gerçekten çok avantajlı tatil yapacak" dedi.

"ÇEŞME'NİN GÜZEL BİR YAZ SEZONU GEÇİRECEĞİNİ UMUT EDİYORUM"

ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Sezona genel olarak baktığımız zaman Çeşme'nin güzel bir yaz sezonu geçireceğini umut ediyorum. Çeşme'de önceden tatil yapanlar, yaz sıcağında Çeşme'nin esintisini çok iyi biliyor. Bunaltmayan bir yaz geçireceğiz. Kış geç geldiği için bu yaz da uzun olacak deniliyor. Bu tevatürlere pek inanmasak da yine de hoşumuza gidiyor. Özellikle eylül, ekim ayına sezonu uzatabilirsek mutlu olacağız" şeklinde konuştu.

"BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDEN İTİBAREN YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞIRIZ"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok da, dünya markası haline gelen Alaçatı'nın bu yaz da dopdolu olacağına dikkat çekerek, "Bilindiği gibi sezon bu sene geç başladı. 9 günlük bayram tatili ile sezon başlamış oldu. Çeşme'deki otellerin 3'te 2'si Alaçatı'da. 5-10 oda da olsa otellerin büyük çoğunluğu Alaçatı'da. Bayram doluluklarımız yüzde 80'i geçti. Bayramda yüzde 100 doluluğa ulaşacağımız görülüyor. Bayram tatilinin 9 gün olmasının otelcilere faydası oldu mu? Oldu diyemeyiz; çünkü Kurban Bayramında bir kültürel alışkanlığımız var. Bayramın birinci günü büyükler ziyaret edilir. Mezarlık ziyaretleri olur. Kurban kesilir. Bayramın ikinci günü insanlar tatile çıkıyor. Bayramın ikinci gününden itibaren yüzde 100 doluluğa ulaşırız diye düşünüyorum" diye belirtti.

"KEYİFLİ BİR TATİL MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYOR"

Tatilin ilk gününden itibaren Alaçatı sokaklarının dolmaya başladığını vurgulayan Çelikok, "Bayramdan sonra tatilci sayısında bir azalma olur. Temmuz'un 15'inden sonra artarak devam eder. Beklentimiz; havalar da iyi giderse, sezon geç başladı, geç biter. Yabancı misafirlerimiz de gelmeye başladı. Bu da sevindirici bir haber. Alaçatı; gerek otelleri, gerek restoranları, gerek eğlence mekanları, gerekse Çeşme'nin beach clubları ile yaz sezonuna hazır. Kültür-sanat etkinlikleri de yoğun olacak. Çeşme Belediyemiz, Alaçatı sokaklarında müzik etkinlikleri yapmaya başladı. Caz, klasik müzik gibi performanslar oluyor. Keyifli bir tatil misafirlerimizi bekliyor. İnsanlar çok bunaldı. Artık rahatlayıp, kendilerini yenileyip, işlerinin başına dönecek" diye konuştu.