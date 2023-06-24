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Haberler İzmir Efes Antik Kenti gece ışıklandırıldı! Tam bir görsel şölen

Efes Antik Kenti gece ışıklandırıldı! Tam bir görsel şölen

İzmir'in Selçuk ilçesinde farklı uygarlıklardan izler barındıran ve ziyaretçilerini milattan önce 7000'lere kadar uzanan tarih yolculuğuna çıkaran Efes Antik Kenti, gece ışıklandırmasıyla adeta görsel şölen sunuyor.

AA

Dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti, özel ledlerle yapılan ışıklandırma çalışması sonrası gece farklı bir görüntüye bürünüyor.

Efes Antik Kenti gece ışıklandırıldı! Tam bir görsel şölen

Teknoloji destekli ışıklandırma sistemiyle aydınlatılan antik kent, akşamları kültür sanat organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor.

Efes Antik Kenti gece ışıklandırıldı! Tam bir görsel şölen

Efes, havanın kararmasının ardından yanan ışıklarla adeta geceyi selamlıyor. Sanatsal aktiviteler için antik kente gelenler ise ışıklandırılan güzergah üzerinde yürümenin keyfini yaşıyor.

Efes Antik Kenti gece ışıklandırıldı! Tam bir görsel şölen

Kentte milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen Celcus Kütüphanesi, Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük antik tiyatro, stadyum ve antik liman, gece aydınlatmayla oluşan farklı ihtişamı ve estetiğiyle dikkati çekiyor.

Efes Antik Kenti gece ışıklandırıldı! Tam bir görsel şölen

Özel ledlerle aydınlatılan 21 metre genişliğinde, 17 metre yüksekliğindeki Celcus Kütüphanesi, sanatseverlere görsel şölen sunuyor.

Efes Antik Kenti gece ışıklandırıldı! Tam bir görsel şölen

Zengin mimari süslemeleriyle ön plana çıkan yapı, gece de görenleri etkiliyor.

Efes Antik Kenti gece ışıklandırıldı! Tam bir görsel şölen

Özel ledlerin kullanıldığı antik kent, Türkiye'de gece ziyaret edilebilen ören yeri olma özelliğini sahip.

Efes Antik Kenti gece ışıklandırıldı! Tam bir görsel şölen

Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olduğu bilinen Efes, Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntılarıyla dünyanın yedi harikasından birini de bünyesinde barındırıyor.

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