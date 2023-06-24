İzmir ve Manisa kanser soludu!

İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Dr. Tuğrul Şahbaz önceki gün Manisa'da çıkan ve İzmir'den de görülen büyük yangınla ilgili olarak, furan ve dioksin adında zehirli kansorejen maddelerin solunduğunu belirtti.

ZEHİRLİ GAZLAR ÇIKTI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde önceki gün organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahalelerin yapıldığı yangın 16'ncı saatte kontrol altına alındı. Manisa'dan yükselen dumanlar İzmir'de de gökyüzünü kapladı.

Dumanlarda kansorejen gazların açığa çıktığını kaydeden Şahbaz, "Yangında dumanların gökyüzüne yükselmesiyle en zehirli gazlar açığa çıktı. Vatandaşlar bu zehirli dumandan etkilendi. Kanserojen maddeler solundu. Bu bir günde değil uzun sürede etkisini gösterir. Onun dışında zehirli dumanları solumak da KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları olanları tetikleyecek zararlı olacaktır" dedi.

İMARA DİKKAT!

OSB'LERİN yerleşim yerlerine uzak olması gerektiğini vurgulayan Şahbaz, "OSB'lerin bir takım atıklarının çevreye ve insana olan etkisi dolayısıyla yerleşim yerlerine uzak olması gerekiyor. İmar verilirken daha sonra da dikkat etmek gerekir" diye konuştu.