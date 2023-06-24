  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ödemiş Belediyesi kat karşılığı ihaleye çıkıyor

Ödemiş Belediyesi kat karşılığı ihaleye çıkıyor

Ödemiş Belediyesi kat karşılığı ihaleye çıkıyor

ÖDEMİŞ Belediyesi, kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesine çıkıyor. 4 blok 12 kattan oluşacak olan ihale kararı Resmi Gazete yayımlandı. Ödemiş Belediyesine ait Atatürk (Zafer) Mahallesi, 96 pafta, 556 ada, 20 parselde bulunan tabu kaydı arsa olan taşınmaz, kat karşılığı inşaat yapım işi kapalı teklif usulü belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihaleye çıkıyor.

832 metrekarelik alanda 4 bloktan oluşacak toplam 12 katlık bina yapılacak. Taşınmazın teklife ve artırıma esas bedeli 1 milyon 500 bin TL olup ihalenin muhammen bedeli 33 milyon 496 bin TL olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise muhammen bedelin yüzde 3'ü oranında1 milyon 496 bin TL olarak belirtildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA