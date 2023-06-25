AK Partililerden Kordon’da vatandaşlarla düet

İzmir'de eğlence mekanlarının yoğun olarak bulunduğu Alsancak Birinci Kordon, önceki akşam demokrasinin güzelliğini yansıtan renkli görüntülere sahne oldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekilleri Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi ve beraberindeki heyet Alsancak'ta akşam yemeği yediler.

DUYANLARA DUYMAYANLARA

Ekip, akşam yemeğinin ardından Kordon'daki esnafı ziyaret etti. Bu sırada, canlı müzik yapılan bir mekandaki vatandaşlara selam verdi. Heyeti tanıyan müzisyenler, Başkan Erdoğan'ın seçim döneminde meydanlarda söylediği 'Duyanlara duymayanlara' parçasını çalmaya başladı. Mekanda eğlenenlerle AK Partili isimler parçayı birlikte seslendirdi. Şarkıya vatandaşlarla eşlik eden AK Partili heyet, karşılıklı selamlaşma ve alkışın ardından oradan yürüyerek ayrıldı.

Mehmet Kasapoğlu da o anları "Duyanlara Duymayanlara - Kordon" ifadesiyle sosyal medyadan paylaştı. Vatandaşlar bu sahne için "İzmir'e yakışan harika bir görüntü" yorumunda bulundu.

İzmir'i ve İzmirlileri çok sevdiklerini, İzmirli kimliği taşımaktan da büyük mutluluk duyduklarını söyleyen İl Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Yürürken spontane gelişen bir olaydı. İzmirlilerle aramızda çok samimi bir iletişim var. İşte burada da bu ilişkinin doğallığı bir kez daha ortaya çıktı. Biz vatandaşımızla diyalog kurarken her şeyden önce samimi ve içteniz. Hizmet ve eser siyasetiyle bugüne kadar kentimize birçok yatırım kazandırdık. Bu yatırım ve hizmetleri artırarak sürdüreceğiz" dedi