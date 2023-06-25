“Hedef yangınlara 10 dakikada içinde müdahale etmek”

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Bakan Yumaklı'nın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince katıldı.

Tatbikatta, 9 teknik eleman, 25 orman muhafaza memuru, 116 yangın işçisi olmak üzere toplam 150 personelin kontrolünde, 2 helikopter, 2 air tractor yangın söndürme uçağı, 2 yangın yönetim aracı, 14 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 treyler yer aldı. Bakan Yumaklı, "Geçtiğimiz yıl ortalama 11 dakikayla orman yangınlarına müdahale ettik. Bu yıl hedefimiz 10 dakika. Biz geçtiğimiz yıl bir önceki yıldan daha iyiydik. Önümüzdeki yıl da ekipman, malzeme ve çalışan arkadaşlarımızın sayısı olarak geçen yıldan çok daha iyi olacağız" dedi.