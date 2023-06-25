Selçuk Mezarlığı kaderine terk edildi

Selçuk Mezarlığı, bakımsızlıktan adeta içler acısı bir hale dönüştü. AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ziyaret ettiği Selçuk Mezarlığı'nın ilgisizlik ve bakımsızlıktan perişan durumda olduğunu söyledi.

ÇAMUR DERYASI OLDU

Son yağmurlardan sonra ilçedeki kabristanın adeta çamur deryasına döndüğünü, bazı mezarların çöktüğünü, budanan ağaç dallarının da etrafa saçıldığını aktaran Bayraklı, "Selçuk'taki tarihi mezarlığımızın temizliği ve bakımı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da Selçuk Belediyesi ilgilenmeyecekse kim ilgilenecek? Beceremiyorlarsa bu görevi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devretsinler. Mezarlıklar bizim kutsal yerlerimizdir ancak şuan burada tam bir kepazelik yaşanıyor" dedi.

ÖLÜLERE SAYGINIZ OLSUN

Temizlik ve bakım sorumluluğunun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde olmasına ve uyarmalarına rağmen ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne de CHP'li Selçuk Belediyesi'nin ilçedeki kabristana sahip çıkmadığını savunan Bayraklı, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi buradaki mezarlığın bakım ve temizliğinin yapılması gerekiyordu. İnsanlar özellikle arefe günü, bayram günü gelip burada kaybettikleri yakınlarına dua edecekler. Ama gelin, görün ki mezarlığın içinde kabirler de perişan halde. Tam bir kepazelik yaşanıyor. Buraya 10 tane temizlikçi kardeşimizi soksanız pırıl pırıl olur. Bunları yapmak zor mu? İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyesi bakımlarını yapamayacaksa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devretsinler. İnsanların dirisine saygıları yok, bari ölülerine saygıları olsun" diye konuştu.

BALÇIKTAN MEZARLAR ÇÖKMÜŞ

İZMİR'İN Selçuk ilçesindeki tarihi mezarlığın bakımsız hali kabristan ziyaretine gelen vatandaşların tepkisini çekti. Son yağmurlardan sonra budanan ağaç dallarının sağa sola savrulduğu göze çarparken, ziyarete gelenlerin oturması için konulan bankların eskidiği, bazı mezarların balçık haline dönen toprağın altında kaldığı belirtildi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun şikayetler üzerine Selçuk Kabristanı'na giden AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı da, ilgisizlikten ve bakımsızlıktan perişan hale gelen mezarlığın halini görünce gözlerine inanamadı.