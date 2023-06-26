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Haberler İzmir İzmir'de konser öncesi bıçaklı 'sıra' kavgası! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de konser öncesi bıçaklı 'sıra' kavgası! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen konserde kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili T.T. (18) ile yaşları küçük C.A. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.

AA
İzmir’de konser öncesi bıçaklı ’sıra’ kavgası! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezi içinde düzenlenen konserde, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.B. (20), Y.K. (17) ve Doğan Çatal (17) vücutlarının farklı yerlerinden bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.B. ve Y.K. tedavileri sonrası taburcu edildi.

Ağır yaralan Doğan Çatal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili T.T. (18) ile yaşları küçük C.A. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.

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