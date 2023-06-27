Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atanan Vali Ayyıldız’dan Yeni Asır’a özel açıklama: Ben İzmirlilerin hemşerisiyim

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü görevine İzmirlilerin yakından tanıdığı Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İzmir'de Vali olarak görev yapan Ayyıldız, FETÖ'cü hainlerin yakalanmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e helikopterle giden özel timlerin etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynamıştı. Emniyet Genel Müdürü olmasının ardından Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Erol Ayyıldız, İzmir'in evladı olduğunu söyleyerek, "İzmir'i ve İzmirlileri çok seviyorum. Onların hemşerisiyim" dedi.

"İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Başkan Erdoğan'a ve İçişleri Bakanlığı'na bu kutsal görev için teşekkür eden Ayyıldız, "Emniyet teşkilatımızın, vatandaşlarımızla güvenlik merkezli daha üst düzeyde buluşması, halkın güvenlik kalitesinin daha iyi karşılanması amacıyla katkı sunacağız. Başta FETÖ, PKK, DEAŞ ve benzeri örgütler olmak üzere her türlü suç örgüt ve oluşumlarına, yasa dışı yapılara karşı bugüne kadar verilen amansız ve kesintisiz mücadelenin üstüne daha fazla katkı sağlayacağız. Narkotik ve asayiş olaylarında vatandaş ile işbirliği içerisinde daha çok çalışacağız" dedi.

TİMLE ÇATIŞAN İLK EKİP

Erol Ayyıldız, İzmir Valisi olarak görev yaptığı dönemde gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep, Başsavcı, MİT Bölge Başkanı, İzmir İl Emniyet Müdürü olan Celal Uzunkaya ve İl Jandarma Komutanı ile hızlıca bir durum tespiti yaparak acil planlamaya giriştiklerini, ilk dakikalardan itibaren darbeci hainlere karşı net bir duruş ortaya koyduklarını söyledi. Ayyıldız, o gece Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'e giden MAK Timi'ndeki Zekeriya Kuzu ve ekibi ile ilk çatışmaya giren özel harekat polislerini İzmir'den göndermişti. O gece Başkan Erdoğan'ı arayan Ayyıldız, "Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir'de sizi ölümüne korumak için ekiplerimiz hazır, talimatlarımızı bekliyoruz" demişti. Başkan Erdoğan'ın acil durumda Adnan Menderes Havalimanı'na getirileceğini öğrenen ancak Urla'da kampta bulunan silahlı 400'den fazla öğrencinin büyük bir bölümünün başlarındaki komutanlarla birlikte Adnan Menderes Havalimanı'nı ele geçireceği bilgisine ulaşan Ayyıldız, Urla polisine havalimanını koruma talimatı verdi. Ayyıldız, "Gerekirse şehit olun" dedi.

15 TEMMUZ'DA VERDİĞİ İLK TALİMAT: VALİLİK BİNASININ IŞIKLARINI AÇIN

AYYILDIZ, "Savaş gemileri geliyor, valilik binasını bombalayacaklarmış dediklerinde Valilik binasının ışıklarını açın, gelsinler dedim" ifadelerini kullandı. "Kanlı gecenin en ağır darbesini İzmir'de yaşayacaktık" diyen, Ayyıldız, "İzmir darbede önemli bir rol almış. Ankara'da ve İstanbul'da savaş uçakları ard arda bombalamaya başlamıştı. Gelen haberler hiç ama hiç moralimizi bozmadı. İzmir'de kanlı bir felaket olmaması için tüm tedbirleri aldık. Hızlı ve zamanında aldığımız tedbirlerle kan dökülmeden o geceyi atlattık. Konak Meydanı'nda toplanmak üzere olan 3 bine yakın kişi vardı. Onlara baktım, ellerinde Türk bayrakları vardı. O vatandaşları görünce aklıma sadece şu geldi: Bu hainler başaramayacak. Bu vatan, bu millet bu bayrak için öleceksek bu valilik binasında öleceğiz dedim" dedi.

KARİYERİNE 1989'DA BAŞLADI

Evli ve 2 kız, 1 erkek çocuk babası olan Ayyıldız, 1966 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde dünyaya geldi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Ordu Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırası ile Ulubey, Ekinözü, Kozaklı kaymakamlıkları, Bitlis Vali Yardımcılığı, Çayeli Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Bakanlar Kurulu'nun 11 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 sayılı kararı ile Zonguldak Valiliği görevine atandı. 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/5197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliği'ne atandı. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliği'ne atandı. 9 Haziran 2020 tarihinde İzmir Valiliği'nden Eskişehir Valiliği'ne atanmıştır.