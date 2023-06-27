‘Esnaf sanatkarların ekmeğini büyüteceğiz’

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, yeni döneme hayata geçireceği projelerle ilgili bilgiler verdi. Seçimlerin geride kaldığına dikkat çeken Ata, "Herkesi kucaklayarak, tüm odalarımızla dayanışma içinde çalışacağız. Biz büyük bir aileyiz. 128 oda başkanı da benim arkadaşım, her odaya eşit mesafedeyiz. Beyaz sayfa açtık, ortak hedefimiz, esnaf sanatkarların ekmeğini büyütmek. Şimdi iş zamanı, çalışma zamanı" dedi.

DESTEK VERECEĞİZ

Sloganlarının 'Güçlü Birlik, Güçlü Oda' olduğunu hatırlatan Ata, 'İlk olarak, olanakları yetersiz olan odalarımıza destek vereceğiz. Teşkilat içinde huzuru sağlayacak, birlik ve beraberliği pekiştireceğiz. EYT kanunu ile birlikte odalarımıza emekli tazminatları ağır yük getirdi. Genel sekreter parasını ödeyen odalarımız var. İmkanları sınırlı olan odalarımıza sahip çıkacağız. Acil ekipman ihtiyaçlarını karşılayacağız. Odalarımızın üye kayıtlarında yaşadıkları NACE kodlarına ilişkin sıkıntıların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Oda yöneticilerimiz huzurlu olursa, üst kuruluş olarak vazifemizi gönül rahatlığı ile yapabiliriz. İzmir Esnaf Teşkilatı'nda sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü hakim kılacağız. İzmir Birliği tüm odaların üst kuruluşudur. Üst kuruluş olmanın gereklerini yerine getireceğiz" diye konuştu.

HİZMET GÖTÜRECEĞİZ

Projelerini sıralayan Ata sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedeflerimiz belirli, projelerimiz hazır. Takım ruhu içinde, yönetimde bulunan arkadaşlarımla istişare ederek vakit geçirmeden kolları sıvayacağız. Esnaf sanatkarlar güç durumda, kaybedecek zamanımız yok. Bu çerçevede öncelikle, İESOB'nin atıl kalmış yatırımlarını canlandıracağız. Birliğin mevcut mal varlığını verimli şekilde kullanarak elde edilen gelir ile odalarımıza hizmet götüreceğiz. Ehil kadrolar oluşturarak İESOB Oteli'ni zarardan kurtaracağız. Hem otelimizi düzlüğe çıkaracak, hem de esnaf teşkilatına saygınlık kazandıracak eğitim projemiz var. Birlik Oteli'ni kış aylarında öğrenci yurduna dönüştürüp esnaf ve üyelerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Otelimiz yaz kış çalışacak."

PROJE ODAKLI ÇALISACAGIZ

"Odalarımız bizim için çok önemli" diyen Ata, "Odaların mali gücünü artırmak için proje odaklı çalışmalar öne çıkacak, İESOB bünyesinde kurulacak hukuk bürosunda odaların alacakların takibi yapılacak. Birlik Sarayı'nın tadilatı ve binanın son katında bulunan Yenilen Birlik Sarayı'nı kirada bulunan odalarımıza tahsis edeceğiz. Kayıtdışı ve kalifiye elaman önem verdiğimiz konulardan. Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması, ehil ara elemanların yetiştirilmesi için diğer kurumlarla ortak çalışmalar geliştireceğiz. Bunun dışında esnaf sanatkarları dijitalleşmeye yönlendirecek, e-ticaret potansiyellerini geliştirecek projeler, iletişim ve pazarlama alanında internet olanaklarını kullanmaya yönelik metotlar planlıyoruz" dedi.