İlaçlama yapılmadı böcek kabusu başladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Fikri Altay Mahallesi'ndeki Ahmet Beko Spor Tesisleri'nin yakınında yaşayan vatandaşlar, çevre düzenlemeleri kapsamında ağaçlara ve derelere yeterli ilaçlama yapılmadığı için günlerdir kabus yaşıyor. Vatandaşlar, spor tesislerinin etrafındaki okaliptüs ağaçlarını saran böceklerin, belediye yetkililerini aramalarına rağmen ilaçlanmaması nedeniyle evlerinin bahçesindeki ağaçlara da bulaştığını söyledi.

LARVALARINI BIRAKTILAR

Vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu için belediyeyi aradık. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de durumu anlatmamıza rağmen hala hiçbir ilaçlama yapmadı. Bu böcekler, zamanında yapılmayan müdahale nedeniyle bahçelerimizdeki limon ağaçları başta olmak üzere birçok ağaca larva bırakmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bir önce bu soruna el atması gerekiyor. Yakında burada sağlam ağaç kalmayacak" diye konuştu.

PENCERE BİLE AÇAMIYORUZ'

Yine evlerinin yakınındaki dereye de hiçbir ilaçlama yapılmadığını belirten vatandaşlar, "Yaz akşamları bırakın balkonlarda bahçelerde oturmayı, dereden gelen sinekler yüzünden kapı pencere bile açamıyoruz. Çünkü belediye ekipleri hala derelere ilaçlama yapmadı. Çevremiz böcek ve sinekle dolu. Yaz gelmesine rağmen ilaçlamaların neden yapılmadığını merak ediyoruz" dedi.

KARAVANLA TATİLE ÇIKANLARIN OTOPARK ÇİLESİ BİTMİYOR

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı tatil beldesi Ören'e giden karavan sahipleri otopark sorunundan dert yandı. Sahile yakın alanlara karavanlarını park ettiklerinde jandarma ile uyarıldıklarını ancak uyarı levhalarının da sonradan dikildiğini iddia eden vatandaşlar, "Otopark yüzünden yaşadığımız sıkıntı yetmiyormuş gibi bir de kampçıların yolu kepçe ile kapatılıyor" dedi. Kurban Bayramı'nda otel ve pansiyonların çoğunun dolu ya da normalden daha pahalı olması nedeni ile vatandaşların tercihi karavanlardan yana oldu. Milas ilçesindeki gözde tatil beldelerinden Ören Mahallesi'de karavan sahiplerinin akın ettiği noktalardan biri oldu. Karavanları ile gittikleri sahil kasabasında araçlarını park edecekleri yer bulamadıkları için denize yakın bölgelerde araçlarını park ettiklerini söyleyen karavancılar, durdukları yerlerde herhangi bir uyarı levhası olmadığını, jandarmanın gelip uyardıktan sonra belediyenin buralara uyarı levhaları asmaya başladığını iddia etti. Karavanları park edecek otopark bulamadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Tatil için Milas Ören'e geldik ancak karavanlar için ayrılan yer tamamen dolu. Kimseyi engellemeden park yapabileceğimiz bir yer bulduk oradan da bizi resmen kovuyorlar. Bu da yetmezmiş gibi bir de karavanların girmemesi için kepçelerle kazıp yolları kapatıyorlar. Herkesin otel ya da pansiyonda konaklama gibi bir durumu yok. Bizler de biraz anlayış bekliyoruz" dedi.

ÇANKAYA'DA İKİ ŞERİTLİ YOL BİRDEN TEK ŞERİDE DÜŞÜYOR

İzmir'in Konak ilçesindeki Çankaya Katlı Otoparkı'nın önündeki Anafartalar Caddesi'ne bazı sürücülerin araçlarını rastgele park ettiğinden şikayetçi olan vatandaşlar, iki şeritli yolun bu nedenle tek şeride düştüğünü söyledi. Vatandaşlar soruna bir çözüm bulunmasını istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN'ın işlettiği Çankaya Katlı Otoparkı'nın girişindeki Anafartalar Caddesi'nde bazı araçların yasak olmasına rağmen park ederek yolun tek şeride düşmesine neden olduğunu belirten çevre sakinleri, her gün aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. İki şeritli yolun bir şeridinin park yasağı olmasına rağmen bazı vurdumduymaz sürücüler tarafından kapatıldığından dert yanan vatandaşlar, "Katlı otoparka girerken karşıdan bir araç geldiğinde trafik resmen kilit oluyor çünkü şeridin biri araçların park etmesinden dolayı kapalı halde. Araçların park ettiği yerin yanı başında katlı otopark var ancak insanlar merdiven çıkmamak için buldukları yere araçlarını rastgele park ediyor" dedi.