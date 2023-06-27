‘İnciraltı için çalmadık kapı bırakmayacağız’

İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 9 Mayıs 2023 tarihinde onaylanan, 11 Mayıs 2023'te askıya çıkan ve askı süreci tamamlanan planlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İTİRAZLAR BAKANLIKTA

30 günlük askı sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile büyük sermayeli toprak sahiplerinin itirazları olduğunu hatırlatan Başkan Karabulut, "Narlıdere Belediyesi'nin plana itirazı olmuştu. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sadece plana işlenen Körfez Geçiş köprüsünün bazı alanlarının kendi ilçe sınırlarına girmesi nedeni ile itirazları olduğunu aktardı. Balçova Belediyesi'nin de plana itiraz olarak değil; planın işlevselliğini, faydalarını arttırıcı önerilerde bulunduğunu öğrendik" dedi ve TMMOB'a bağlı odaların da herhangi bir dava açmadıklarını dile getirdi.

Karabulut, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir ile geçen hafta için oluşturdukları randevunun, Akdemir'in İzmir dışında programı olması nedeniyle bayram sonrasına ertelendiğini hatırlattı. Karabulut şöyle konuştu: "Diyalog içerisinde mülkiyet hakkımızı korumak ve İnciraltı'nı İzmir'e planlı bırakmak için çalmadık kapı bırakmayacağız. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğüne 30 günlük askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildi. Her planlama aşamasında yapılması gerektiği gibi süreç işleyeme devam edecek. Bakanlık önümüzdeki günlerde planları onaylayıp sürecini başlatabilir veya revizyon yaparak tekrar askıya çıkarabilir. Hiçbir İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahibi endişelenmemelidir. Artık İnciraltı Planımızı kimseye vermeyiz" dedi.

ANKARA ZİYARETİ

"Bayramdan sonra; mücadelemizde hep yanımızda olan AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sayın Mahmut Atilla Kaya ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ziyaretlerde bulunacağız" diyen Karabulut, "Ziyaretler sonrasında oluşan gelişmeleri her zaman olduğu gibi komşularımıza aktaracağız. İnciraltı ve Bahçelerarası'nın yüzde 99'u şahıs mülkiyetidir ve bugüne kadar koruyup kollayan İzmirli toprak sahiplerinin haklarını korumak başta devletimizin ve belediyelerimizin önceliği olmalıdır. İzmir sevdalısı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Toprak sahibi lehine, İzmir'in yararına her ne adım atarsanız atın, arkanızda kapı gibi İzmirliler vardır. İnciraltı planlarının bürokraside gecikmesi ile bizlerin sermayeye yem olmamıza imkan vermeyin" dedi.