İYİ Partili Sinan Bezircilioğlu, CHP’ye sert çıktı: 2019’daki ittifak olmasaydı bazı ilçeler kazanılamazdı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in partisinin kurultayında CHP'ye yönelik sözlerinin ardından İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu'ndan da CHP'ye sert tepki geldi. İYİ Parti İzmir Teşkilatı bayramlaşma töreninde konuşan Bezircilioğlu, bayramlaşma töreninde gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, yerel seçimler için "Büyükşehir ve 20 ilçe belediye hedefimiz devam ediyor. Bu kimseyi rahatsız etmesin" dedi. Bezircilioğlu 2019 seçimlerinde ittifak olmasaydı CHP'nin bazı belediyeleri kazanamayacağını kaydederek, "Kimse bize teşekkür etmedi" ifadelerini kullandı. "Ben ilk aday olduğumda Büyükşehir ve en az 20 ilçe belediyesine talibiz demiştim" diye konuşan Bezircilioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İddiamız ve talebimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreci iyi okumak gerekiyor. Tire'nin yanına yenilerini koymak en doğal taleptir."

'KİMSEYİ RAHATSIZ ETMESİN'

Bezircilioğlu, "Biz bir siyasi partiyiz, bağımsız bir siyasi oluşumuz. Ortaya koyduğumuz hedefler kimseyi rahatsız etmesin, kimseyi de farklı düşünceye sevk etmesin" dedi. Bezircilioğlu, ittifak sayesinde kazanılmış ilçeler için teşekkür beklediklerini ifade ederek, "Kiraz ve Tire'nin ötesinde ittifak sayesinde kazanılmış ilçeler var, bu ilçeler için teşekkür beklerdik. Biz teşekkür duymadık. Minnet duygusu belirtmeden, Tire'yi, Kiraz'ı verdik vs... Kimse kimseye bir şey vermiyor, bu ittifak olmasaydı belli ilçeler kazanılmayacaktı. Herkes kendi bakış açısıyla bakıyor, siyaseten daha geniş bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Geçmişe dönük çok da irdeleme yapmadan gelecekte başarı nasıl yakalanır ona odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

'HEDEFİMİZDE BİR DEGISIKLIK YOK'

BEZİRCİLİOĞLU, "Hedeflerimizde herhangi bir değişiklik yok. Siyasette 6 ay kısa 1 gün uzun olabilir. Yerel seçimlere yaklaşık 10 ay var, ülkenin konjonktüründeki değişiklikler, her ihtimal söz konusu olabilir. Benim tek başıma yerel seçimlere şu şekilde gireceğiz deme yetkim ve lüksüm yok. Süreç içinde hep birlikte takip edeceğiz. O günün şartlarında biz de fikrimizi Genel Merkezimize sunacağız. Süreci takip ediyoruz" dedi.